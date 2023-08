TV-Moderatorin Manuela Tischler tot an Seeufer aufgefunden

Die Ex-TV-Moderatorin Manuela Tischler, hier mit Schwiegervater Artur Brauner und Ehemann Sammy Brauner bei einer Filmpremiere im Jahr 2014, wurde tot aufgefunden. imago images/VISTAPRESS

Schicksalsschlag in Oberbayern: Die Ex-ntv-Nachrichtenmoderatorin Manuela Tischler ist bei einem mutmasslichen Badeunfall ums Leben gekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ex-Nachrichtensprecherin Manuela Tischler soll am Donnerstagabend im Wössner See schwimmen gegangen sein.

Eine Schwimmerin entdeckte am Freitagabend ihre Leiche im Schilf am Seeufer.

Ihr Ehemann Sammy Brauner meldete sie zuvor vermisst. Er hat ihre Leiche identifiziert.

Brauner ist der Sohn der deutschen Filmlegende Artur «Atze» Brauner. Mehr anzeigen

Am Freitag entdeckte eine Schwimmerin am Wössner See im Chiemgau, Oberbayern, eine Frauenleiche im Schilf am Seeufer.

Die Frau rief laut «Bild» sofort die Polizei. Da keine Verletzungen festgestellt wurden, ging diese schnell von einem Badeunfall aus. Da die tote Frau aber nur ihre Schwimmkleider an sich trug, gestaltete sich die Identifizierung schwierig.

Erst als der Unternehmer Sammy Brauner am Abend dann die Polizei informierte, dass er seine Ehefrau vermisst, gab es traurige Gewissheit: Ex-Nachrichtensprecherin Manuela Tischler ist ums Leben gekommen. Sie soll bereits am Donnerstagabend ihr nahes Haus verlassen haben, um im Wössner See zu schwimmen. Als ihr Ehemann am Freitag dann von einer Reise nach Berlin zurückkam, habe er festgestellt, dass Tischler nicht zu Hause war. Sie wurde 57 Jahre alt.

Schwiegervater Artur «Atze» Brauner produzierte 500 Filme

Die Ex-ntv-Angestellte, die vor ihrem Tod vor allem als PR-Beraterin und Journalistin gearbeitet hatte, gehörte zu einer deutschen Filmdynastie. Ihr Ehemann Sammy Brauner ist der Sohn des legendären Produzenten Artur «Atze» Brauner. Nachdem der Produzent den Holocaust überlebt hatte, gründete er in Berlin sein eigenes Studio.

An über 500 Filmen wirkte Brauner mit, unter anderem arbeitete er mit Superstars wie Romy Schmeider, Lex Barker oder Kirk Douglas. Im Jahr 2019 verstarb er im Alter von 100 Jahren.

Manuela Tischler und sein Sohn Sammy Brauner lernten einander im Jahr 2010 kennen, im Jahr 2018 heirateten sie. Nun muss der Unternehmer ihren Tod verkraften.

Um die genaue Todesursache von Tischler zu klären, will die Polizei Anfang dieser Woche eine Obduktion durchführen. Derzeit gäbe es aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.