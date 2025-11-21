  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mir war es peinlich» TV-Moderatorin Palina Rojinski spricht über gewalttätigen Ex-Partner

Noemi Hüsser

21.11.2025

Die Moderatorin Palina Rojinski spricht erstmals über Gewalt in einer früheren Beziehung.
Die Moderatorin Palina Rojinski spricht erstmals über Gewalt in einer früheren Beziehung.
IMAGO/SEPA.Media

Sie war kaum 20 und isolierte sich. Zum internationalen «Orange Day» spricht Moderatorin Palina Rojinski erstmals öffentlich über eigene Gewalterfahrungen in einer früheren Beziehung.

Teleschau

21.11.2025, 21:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TV-Moderatorin Palina Rojinski macht öffentlich, dass sie in jungen Jahren Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt durch ihren Partner wurde.
  • Sie beschreibt die Folgen wie soziale Isolation und Scham, betont jedoch ihre persönliche Entwicklung und sieht sich nicht als Opfer.
  • Rojinski ruft ihre Follower dazu auf, Hilfe zu suchen und verweist auf Unterstützungsangebote wie Polizei, Frauenhäuser und Fachstellen gegen Gewalt.
Mehr anzeigen

Der «Orange Day» am 25. November soll auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. Anlässlich des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat nun auch TV-Moderatorin Palina Rojinski einen wichtigen Appell an ihre Follower gerichtet. Dabei wurde die 40-Jährige ungewohnt persönlich.

«Ich habe das glaube ich noch nie öffentlich erzählt – aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren», schreibt Rojinski in einem langen Instagram-Beitrag. Sie habe sich «gefühlt wie im Schleudergang» und den Fehler bei sich selbst gesucht. «Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten», wird der TV-Star deutlich. «Und mir war das peinlich. Ich dachte, mit mir ist etwas nicht in Ordnung und ich müsste mich ‹besser benehmen›.»

Wie so häufig habe die gewaltvolle Beziehung auch in Rojinskis Fall zur sozialen Isolation geführt. «Weil ich viele blaue Flecken und immer mal wieder sichtbare Zeichen hatte, bin ich kaum rausgegangen», offenbart die ehemalige VIVA-Moderatorin. «Bei meinem grossen Freundeskreis habe ich mich nicht mehr gemeldet und bin so gut wie abgetaucht.»

«Extrem schwierige und gefährliche Zeit»

Mithilfe ihrer Freundinnen habe sie es schliesslich durch diese «extrem schwierige und auch gefährliche Zeit» ihres Lebens geschafft. Heute sei Rojinski dankbar für die Erfahrung, «weil ich mich nicht als Opfer gesehen habe und auch heute noch nicht sehe – sondern mich im Kern kennengelernt habe».

Justiz. Erste nationale Kampagne gegen häusliche und sexualisierte Gewalt

JustizErste nationale Kampagne gegen häusliche und sexualisierte Gewalt

Die Schauspielerin («Traumfrauen», «Willkommen bei den Hartmanns») mahnt: «Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat keine sozialen Grenzen.» Sie wolle die Betroffenen unter ihren mehr als drei Millionen Followern ermutigen, «etwas an deiner Situation zu ändern». Rojinski weiter: «Du musst es nicht aushalten und du darfst dir Hilfe holen. Entweder bei der Polizei oder den verschiedenen Frauenhilfen. Freunde und Familie sind in solchen Fällen auch eine grosse Hilfe.»

Sie wolle «Aufmerksamkeit und Mut schaffen», erklärt sie ergänzend in einem Video.

Erfährst du oder jemand, den du kennst, Gewalt durch eine*n Partner*in? Hier findest du Hilfe:

Mehr anzeigen

Mehr aus dem Ressort

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Meistgelesen

Khashoggi-Witwe: Mitschrift von Trump-Telefonat veröffentlichen +++ Republikaner schweigen zu Trumps Todesstrafen-Aussage
Ukrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung
Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»
Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry
Frauen-Cheftrainer widerspricht Vertrauensarzt: «Alles Spekulationen»

Mehr Entertainment

Seltene Einblicke in Privatleben. Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

Seltene Einblicke in PrivatlebenDas liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

15 Jahre nach Unfall bei «Wetten, dass …?». Samuel Koch wird erstmals Papi

15 Jahre nach Unfall bei «Wetten, dass …?»Samuel Koch wird erstmals Papi

Staatsanwälte sehen Landesverrat. Rapper muss 14 Jahre ins Gefängnis – wegen Obama-Spenden

Staatsanwälte sehen LandesverratRapper muss 14 Jahre ins Gefängnis – wegen Obama-Spenden