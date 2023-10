TV-Moderatorin sollte entführt, vergewaltigt und getötet werden

TV-Moderatorin Holly Willoughby bei den National Television Awards in London im Oktober 2022. 2022. IMAGO/i Images

Die britische TV-Moderatorin Holly Willoughby sollte entführt, vergewaltigt und getötet werden. Die Polizei hat eine Person verhaftet. Die Moderatorin steht seitdem unter Polizeischutz.

Die Polizei hat den Verdächtigen verhaftet.

Eine TV-Kollegin hat Holly Willoughby beim Sender ersetzt. Mehr anzeigen

Holly Willoughby sollte entführt, vergewaltigt und getötet werden, schreibt die britische Zeitung «Daily Mail».

Willoughby ist von der Polizei zur Sicherheit am 5. Oktober vom Sender abgeholt worden. Nur Stunden vor dem Start ihrer Sendung auf ITV. Der Grund? Entführungs-Alarm.

Die Polizei kann die Entführung verhindern. Der Verdächtige Gavin Plumb hatte in seinem Haus eine «Entführungs- und Fesselungsausrüstung» gebaut, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Zudem hatte Plumb für nächste Woche einen Flug für einen US-Killer organisiert.

Die Polizei von Essex führte am 4.Oktober eine Razzia in Plumbs Haus in Harlow, Essex, durch. Am 6. Oktober wurde dem Chelmsford Magistrates' Court mitgeteilt, dass Plumb (36) einen «detaillierten Plan» mit dem US-Killer über das Internet ausgearbeitet hatte und dass Plumb Teil eines Netzwerks von Gleichgesinnten war.

Auch Premier Sunak äussert sich zu Willoughby

Holly Willoughby (42) ist Berichten zufolge «verzweifelt», nachdem sie von dem Komplott erfahren hat. Die dreifache Mutter steht derzeit unter Polizeischutz in ihrem Londoner Haus, wo sie mit ihrem Ehemann Daniel Baldwin (49) und ihren drei Kindern Harry (14), Belle (12) und Chester (8) lebt.

Auch der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich am Freitagmorgen zum Fall geäussert: «Es tut mir so leid, all das über Holly zu hören». Sunak war am 6. Oktober bei der TV-Sendung «This Morning» zu Gast. Der Sendung von Holly Willoughby. Eine TV-Kollegin ist als Host eingesprungen.

Rishi Sunak wünschte der Moderatorin und ihrer Familie alles Gute.

