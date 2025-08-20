  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das Leben steht Kopf» TV-Star Charlotte Potts macht Krebserkrankung publik

Bruno Bötschi

20.8.2025

ProSieben-Chefreporterin Charlotte Potts hat ihre Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht.
ProSieben-Chefreporterin Charlotte Potts hat ihre Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht.
Bild: IMAGO/APress

TV-Moderatorin Charlotte Potts, die bei ProSieben vor der Kamera steht, ist an Krebs erkrankt. «Der Schock war gross», schreibt die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account.

Teleschau

20.08.2025, 13:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Normalerweise berichtet sie im TV über Politik, jetzt teilt Charlotte Potts in persönlichen Wort mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde.
  • «Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf», schreibt die 39-Jährige auf Instagram.
  • Seit 15 Jahren ist Potts als Journalistin tätig, moderierte unter anderem das ZDF-«Morgenmagazin» und berichtet seit drei Jahren als Chefreporterin für den TV-Kanal ProSieben über Politik in Berlin.
Mehr anzeigen

«Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf», schreibt Charlotte Potts auf Instagram.

Die ProSieben-Chefreporterin für Politik dort Aufnahmen von sich, die sie bei der Behandlung ihrer Erkrankung zeigen. Dazu gewährte die ehemalige ZDF-«Morgenmagazin»-Moderatorin einen Einblick in ihr Gefühlsleben.

«Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet.» Potts hätte «niemals damit gerechnet», an Brustkrebs zu erkranken: «Zumal ich erst vor drei Monaten brav bei der Vorsorge war (wie übrigens so viele Frauen, die ich jetzt in der Behandlung kennenlerne).»

Die 39-Jährige schreibt weiter: «In den ersten Tagen habe ich mich noch gefragt: Warum ich? Die Antwort meiner Ärztin: Jede 7. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum also nicht ich?»

Nichtsdestotrotz sei «der Schock gross» gewesen, auch wenn die Behandlung so schnell begonnen habe, «dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb».

Potts: «Lieber würde ich jetzt über Politik berichten»

Charlotte Potts berichtet: «Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin durch meine Venen – klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen. Der Weg dorthin ist lang.

Bötschi fragt Esteriore Brothers. «Der Krebs machte uns Brüdern bewusst: Das Leben ist nicht unendlich»

Bötschi fragt Esteriore Brothers«Der Krebs machte uns Brüdern bewusst: Das Leben ist nicht unendlich»

Ihre Follower*innen wolle sie an ihrer Erfahrung teilhaben lassen –auch, weil die Journalistin «fest davon überzeugt» sei, «dass viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt». Der deutsche TV-Star stellt klar: «Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten - das muss jetzt aber eine Weile warten.»

Von ihren Follower*innen wünscht sich Charlotte Potts «positive Vibes». Die bekommt sie, unter anderem von ihren TV-Kolleg*innen

«Du bist eine der tollsten, stärksten, mutigsten, resilientesten und kämpferischsten Frauen, die ich je in meinem Leben getroffen habe», findet etwa ProSieben-Moderatorin Angela van Brakel. Auch Jule Gölsdorf schreibt: «Du bekommst alle positiven Vibes, die es geben kann auf dieser Welt.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr zum Thema

TV-Moderator über Tod seiner Tochter. Horst Lichter: «Keiner will mehr etwas mit dir zu tun haben»

TV-Moderator über Tod seiner TochterHorst Lichter: «Keiner will mehr etwas mit dir zu tun haben»

Bötschi fragt Reto Hanselmann. «Ich wollte nicht, dass es heisst, ich sei ein SVPler»

Bötschi fragt Reto Hanselmann«Ich wollte nicht, dass es heisst, ich sei ein SVPler»

«Nie gedacht, dass es mich betrifft». Krebsvorstufe bei Schlagerstar Vanessa Mai festgestellt

«Nie gedacht, dass es mich betrifft»Krebsvorstufe bei Schlagerstar Vanessa Mai festgestellt

Meistgelesen

St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Jetzt äussert sich Marius Borg Høiby erstmals zu den Vorwürfen
Deshalb kostet dieses marode Zürcher Haus 6 Millionen Franken