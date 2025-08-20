ProSieben-Chefreporterin Charlotte Potts hat ihre Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht. Bild: IMAGO/APress

TV-Moderatorin Charlotte Potts, die bei ProSieben vor der Kamera steht, ist an Krebs erkrankt. «Der Schock war gross», schreibt die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Normalerweise berichtet sie im TV über Politik, jetzt teilt Charlotte Potts in persönlichen Wort mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde.

«Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf», schreibt die 39-Jährige auf Instagram.

Seit 15 Jahren ist Potts als Journalistin tätig, moderierte unter anderem das ZDF-«Morgenmagazin» und berichtet seit drei Jahren als Chefreporterin für den TV-Kanal ProSieben über Politik in Berlin. Mehr anzeigen

«Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf», schreibt Charlotte Potts auf Instagram.

Die ProSieben-Chefreporterin für Politik dort Aufnahmen von sich, die sie bei der Behandlung ihrer Erkrankung zeigen. Dazu gewährte die ehemalige ZDF-«Morgenmagazin»-Moderatorin einen Einblick in ihr Gefühlsleben.

«Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet.» Potts hätte «niemals damit gerechnet», an Brustkrebs zu erkranken: «Zumal ich erst vor drei Monaten brav bei der Vorsorge war (wie übrigens so viele Frauen, die ich jetzt in der Behandlung kennenlerne).»

Die 39-Jährige schreibt weiter: «In den ersten Tagen habe ich mich noch gefragt: Warum ich? Die Antwort meiner Ärztin: Jede 7. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum also nicht ich?»

Nichtsdestotrotz sei «der Schock gross» gewesen, auch wenn die Behandlung so schnell begonnen habe, «dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb».

Potts: «Lieber würde ich jetzt über Politik berichten»

Charlotte Potts berichtet: «Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin durch meine Venen – klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen. Der Weg dorthin ist lang.

Ihre Follower*innen wolle sie an ihrer Erfahrung teilhaben lassen –auch, weil die Journalistin «fest davon überzeugt» sei, «dass viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt». Der deutsche TV-Star stellt klar: «Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten - das muss jetzt aber eine Weile warten.»

Von ihren Follower*innen wünscht sich Charlotte Potts «positive Vibes». Die bekommt sie, unter anderem von ihren TV-Kolleg*innen

«Du bist eine der tollsten, stärksten, mutigsten, resilientesten und kämpferischsten Frauen, die ich je in meinem Leben getroffen habe», findet etwa ProSieben-Moderatorin Angela van Brakel. Auch Jule Gölsdorf schreibt: «Du bekommst alle positiven Vibes, die es geben kann auf dieser Welt.»

Mehr Videos aus dem Ressort