  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Älter als seine Mutter» TV-Star sorgt mit heimlicher Hochzeit für Aufsehen

Sven Ziegler

30.4.2026

Moderatorin Diana Schell. 
Moderatorin Diana Schell. 
IMAGO/Photopress Müller

Keine Gäste, keine grosse Feier – dafür ein klares Zeichen: Die deutsche Moderatorin Diana Schell hat ihren Partner heimlich geheiratet. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt dabei der Altersunterschied.

Redaktion blue News

30.04.2026, 16:03

30.04.2026, 16:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Moderatorin Diana Schell hat ihren 27 Jahre jüngeren Partner Alen heimlich standesamtlich geheiratet.
  • Die Zeremonie fand bewusst im kleinen Rahmen ohne Familie und Freunde statt.
  • Schell spricht offen über den Altersunterschied und bezeichnet ihren Mann als «perfekten Gentleman».
Mehr anzeigen

Eine Hochzeit ganz ohne Publikum: Die deutsche Moderatorin Diana Schell hat ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben – und das im engsten Kreis. Wie das Magazin «Bunte» berichtet, fand die Trauung im Standesamt statt, anwesend waren lediglich eine Standesbeamtin und ein Fotograf.

Für Schell war diese Form der Hochzeit eine bewusste Entscheidung. Sie habe den Moment ausschliesslich mit ihrem Partner teilen wollen, ohne Erwartungen oder äussere Einflüsse. Die Zeremonie beschreibt sie als «Liebe pur».

Neben der ungewöhnlich privaten Hochzeit sorgt vor allem der Altersunterschied für Aufmerksamkeit. Zwischen Schell und ihrem Partner Alen liegen 27 Jahre.

Die Moderatorin geht offen damit um. In Interviews thematisiert sie die Differenz selbst und kommentiert sie mit einem Augenzwinkern. «Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter», sagt sie.

Kennengelernt während der Pandemie

Die Beziehung begann während der Corona-Zeit. Trotz eingeschränkter Kontakte kam es zu einer Begegnung beim Sender, bei dem beide tätig waren. Später nahm Alen über soziale Medien Kontakt auf.

Aus dem ersten Austausch entwickelte sich zunächst ein Treffen, dann eine feste Beziehung. Inzwischen sind die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar.

«Perfekter Gentleman»

Über ihren Ehemann findet Schell nur positive Worte. Sie beschreibt ihn als aufmerksam, humorvoll und verantwortungsbewusst.

Vor allem schätze sie, dass er sie zum Lachen bringe und ihr im Alltag Halt gebe. Für sie sei er ein «perfekter Gentleman».

Die Hochzeit sei deshalb weniger ein gesellschaftliches Ereignis gewesen als vielmehr ein persönliches Bekenntnis. Ein Moment, den das Paar bewusst nur für sich behalten wollte.

Meistgelesen

Trotz heftigem Beschuss: Kiews Seedrohnen jagen zwei russische Schiffe bei Kertsch-Brücke
Bus stürzt bei Paris in Seine
Jetzt reagiert Ikea auf den Preisschildli-Zoff
Dank eines Tricks baut Trumps Partei jetzt unbemerkt ihre Macht aus
Denner-Chef geht nach nur einem Jahr