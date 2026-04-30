Moderatorin Diana Schell. IMAGO/Photopress Müller

Keine Gäste, keine grosse Feier – dafür ein klares Zeichen: Die deutsche Moderatorin Diana Schell hat ihren Partner heimlich geheiratet. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt dabei der Altersunterschied.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Moderatorin Diana Schell hat ihren 27 Jahre jüngeren Partner Alen heimlich standesamtlich geheiratet.

Die Zeremonie fand bewusst im kleinen Rahmen ohne Familie und Freunde statt.

Schell spricht offen über den Altersunterschied und bezeichnet ihren Mann als «perfekten Gentleman». Mehr anzeigen

Eine Hochzeit ganz ohne Publikum: Die deutsche Moderatorin Diana Schell hat ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben – und das im engsten Kreis. Wie das Magazin «Bunte» berichtet, fand die Trauung im Standesamt statt, anwesend waren lediglich eine Standesbeamtin und ein Fotograf.

Für Schell war diese Form der Hochzeit eine bewusste Entscheidung. Sie habe den Moment ausschliesslich mit ihrem Partner teilen wollen, ohne Erwartungen oder äussere Einflüsse. Die Zeremonie beschreibt sie als «Liebe pur».

Neben der ungewöhnlich privaten Hochzeit sorgt vor allem der Altersunterschied für Aufmerksamkeit. Zwischen Schell und ihrem Partner Alen liegen 27 Jahre.

Die Moderatorin geht offen damit um. In Interviews thematisiert sie die Differenz selbst und kommentiert sie mit einem Augenzwinkern. «Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter», sagt sie.

Kennengelernt während der Pandemie

Die Beziehung begann während der Corona-Zeit. Trotz eingeschränkter Kontakte kam es zu einer Begegnung beim Sender, bei dem beide tätig waren. Später nahm Alen über soziale Medien Kontakt auf.

Aus dem ersten Austausch entwickelte sich zunächst ein Treffen, dann eine feste Beziehung. Inzwischen sind die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar.

«Perfekter Gentleman»

Über ihren Ehemann findet Schell nur positive Worte. Sie beschreibt ihn als aufmerksam, humorvoll und verantwortungsbewusst.

Vor allem schätze sie, dass er sie zum Lachen bringe und ihr im Alltag Halt gebe. Für sie sei er ein «perfekter Gentleman».

Die Hochzeit sei deshalb weniger ein gesellschaftliches Ereignis gewesen als vielmehr ein persönliches Bekenntnis. Ein Moment, den das Paar bewusst nur für sich behalten wollte.