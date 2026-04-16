TV-Star erleidet Schlaganfall während Dreh

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bekannt als «Dr. Pimple Popper» TV-Star erleidet Schlaganfall während Dreh

Lea Oetiker

16.4.2026

Sandra Lee ist Dermatologin und auch bekannt unter dem Namen «Dr. Pimple Popper
Sandra Lee ist Dermatologin und auch bekannt unter dem Namen «Dr. Pimple Popper
IMAGO/ZUMA Press

Die US-Dermatologin Sandra Lee, bekannt als «Dr. Pimple Popper», erlitt im November 2025 während Dreharbeiten einen Schlaganfall. Nun spricht sie erstmals darüber.

Sara Matasci

16.04.2026, 20:22

16.04.2026, 20:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Dermatologin Sandra Lee, bekannt als «Dr. Pimple Popper», erlitt im November 2025 während Dreharbeiten einen Schlaganfall.
  • Die Produktion ihrer Show musste daraufhin für Monate pausieren.
  • Nach intensiver Therapie ist sie fast genesen und sagt, das Erlebnis habe ihr gezeigt, wie wertvoll das Leben ist.
Mehr anzeigen

Sandra Lee ist in den USA ein bekanntes TV-Gesicht – hierzulande kennt man sie eher unter ihrem Spitznamen: «Dr. Pimple Popper». So nennt sich die Dermatologin auch auf Instagram, und unter diesem Titel läuft ihre erfolgreiche Fernsehsendung. Wie der Name verrät, behandelt sie darin Hautprobleme aller Art: von Akne bis zu komplexen Erkrankungen.

Nun hat Lee gegenüber dem Magazin «People» ein ernstes Gesundheitsproblem öffentlich gemacht: Während der Dreharbeiten zu neuen Folgen erlitt sie einen Schlaganfall. Die Produktion musste daraufhin für fünf Monate pausieren.

Schwierigkeiten beim Sprechen und Laufen

Der Vorfall ereignete sich am 20. November 2025. Während einer Behandlung in ihrer Praxis in Upland, Kalifornien, spürte Sandra Lee plötzlich, dass etwas nicht stimmte. «Ich bekam eine Art Hitzewallung, ich fühlte mich nicht mehr wie ich selbst», erzählt sie dem Magazin.

Bötschi fragt Natascha Beller. «Ich warte mit dem Mondflug, bis meine Tochter erwachsen ist»

Bötschi fragt Natascha Beller«Ich warte mit dem Mondflug, bis meine Tochter erwachsen ist»

Zuhause verschlimmerten sich die Symptome: Hinzu kamen starke Schmerzen im Bein, die der 55-Jährigen selbst das Hinuntergehen der Treppe erschwerten. Am nächsten Tag traten auch Sprachprobleme auf. «Ich dachte: ‹Oh Gott, habe ich gerade einen Schlaganfall?›», erinnerte sie sich.

Eine Magnetresonanztomografie bestätigte schliesslich den Verdacht: ein ischämischer Schlaganfall, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn gestört wird. Lee musste anschliessend eine medikamentöse Behandlung sowie intensive Physiotherapie absolvieren, um Beweglichkeit und Koordination zurückzugewinnen.

«Bin fast wieder die Alte»

Rückblickend räumt die Ärztin ein, einige Warnsignale übersehen zu haben. Darunter jene, die ihren Blutdruck und Cholesterinspiegel betrafen und nicht ausreichend kontrolliert wurden.

Zusätzlich habe der Stress durch die Arbeit mit Patienten und das Engagement in einer Fernsehsendung ihren Zustand verschärft. «Sich zu öffnen ist sehr belastend. Gerade als Chirurgin will man immer zeigen, dass man stark ist», sagt sie.

Trotz medizinischer Behandlung sind die Beschwerden bis heute nicht ganz verschwunden. Lee bemerkt weiterhin leichte Schwierigkeiten bei der Aussprache und eine Schwäche auf der linken Körperseite. «Ich merke, dass ich nicht mehr ganz so spreche wie früher», gesteht die Dermatologin,.

Ihr Optimismus jedoch ist ungebrochen: «Ich bin fast wieder die Alte. Das, was passiert ist, hat mir wirklich gezeigt, wie kostbar das Leben ist», sagt sie abschliessend.

Mehr Videos aus dem Ressort

Magdalena Preisig, Aphasie-Betroffene: «Man wollte mich abschieben, aber ich wehrte mich»

Magdalena Preisig, Aphasie-Betroffene: «Man wollte mich abschieben, aber ich wehrte mich»

Nach einem Schlaganfall waren die Worte im Kopf von Magdalena Preisig verschwunden. Die 75-Jährige erzählt, was es bedeutet, nochmals sprechen lernen zu müssen – und worunter sie auf ihrem Weg zurück besonders litt.

31.05.2022

Mehr zum Thema

Pickelausdrücken. «Was hier kommt, ist nichts für zartbesaitete Gemüter»

Pickelausdrücken«Was hier kommt, ist nichts für zartbesaitete Gemüter»

Fragen und Antworten. Wie gefährlich ist ein Schlaganfall?

Fragen und AntwortenWie gefährlich ist ein Schlaganfall?

Neue Studie zu Virusfolgen. Grippe und Corona vervielfachen Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Neue Studie zu VirusfolgenGrippe und Corona vervielfachen Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Meistgelesen

Atlantikströmung könnte früher kollabieren – mit fatalen Folgen für Europa
TV-Star erleidet Schlaganfall während Dreh
Europa geht der Treibstoff aus – und die Folgen spürst auch du
Deshalb ist Michael Schumacher für F1-Reporter-Legende nur der fünftbeste Fahrer aller Zeiten
Todesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital