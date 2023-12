«Girl You Know It's True» : Milli Vanilli – vom Bschiss zum unterhaltsamen Biopic

Flippige Outfits, aufwändige Frisuren und kultige Dance-Moves. Im Biopic «Girl You Know It's True» wird der Aufstieg und Fall des Discopop-Duos Milli Vanilli auf unterhaltsame Weise nacherzählt.

20.12.2023