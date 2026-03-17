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Altersheim «ist eine Option» TV-Star Michael Schanze sucht dringend ein neues Zuhause

Bruno Bötschi

17.3.2026

Entertainer Michael Schanze sucht ein neues Zuhause, weil seine bisherige Bleibe abgerissen werden soll.
Entertainer Michael Schanze sucht ein neues Zuhause, weil seine bisherige Bleibe abgerissen werden soll.
Bild: Horst Ossinger/dpa

Weil das Münchner Haus, in dem er lebt, abgerissen werden soll, braucht Michael Schanze eine neue Bleibe. Der Wohnungsmarkt ist angespannt – selbst ein Umzug ins Altersheim wäre für den 79-Jährigen «eine Option».

Teleschau

17.03.2026, 12:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michael Schanze muss sein langjähriges Zuhause in München demnächst verlassen.
  • Der Grund: Das Gebäude soll abgerissen werden.
  • Aktuell ist der 79-jährige Entertainer deshalb auf der Suche nach einer neuen Bleibe.
Mehr anzeigen

Einen Einschnitt in seinem Leben muss derzeit Michael Schanze verkraften. Wie der deutsche TV-Star in einem Gespräch mit dem Magazin «Freizeit Spass» erzählt, muss er «umziehen, da ich die Kündigung bekommen habe».

Der Grund: Das Münchner Mietshaus, in dem der 79-Jährige lebt, soll abgerissen werden.

Dort habe er «sehr privilegiert» auf rund 200 Quadratmetern «wohnen dürfen». Da damit Schluss ist, muss der Entertainer eine neue Unterkunft finden.

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Dabei wird Michael Schanze mit einem besonders umkämpften Wohnungsmarkt konfrontiert. Auch im ohnehin schon teuren München sind die Mieten in den letzten Jahren gestiegen.

Michael Schanze hat einen Plan B im Kopf

Mit einem Durchschnittspreis von 24,84 Euro (umgerechnet 27,50 Franken) pro Quadratmeter ist die bayrische Hauptstadt sogar der teuerste Wohnort Deutschlands – und das mit einigem Abstand. Erst mit 20,93 Euro pro Quadratmeter folgt Frankfurt am Main auf dem zweiten Platz.

Michael Schanze hat deswegen bereits einen Plan B im Kopf. Ein Umzug ins Altersheim sei «auf alle Fälle eine Option», verriet der 79-Jährige im Gesprächt mit dem Magazin «Freizeit Spass».

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Bekannt geworden ist der deutsche Entertainer vor allem als Moderator von TV-Shows wie «1, 2 oder 3» oder «Kinderquatsch mit Michael». Auch als Schlagersänger («Ich hab dich lieb») feierte Schanze Erfolge. Zuletzt war er 2019 auf der Bühne des Opernhauses des Theaters Bonn in einer Inszenierung des Musicals «Kiss Me, Kate» zu sehen.

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