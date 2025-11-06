«Ich hatte mit meiner damaligen Freundin eine Hütte gemietet und wollte einen neuen, kürzeren Ski ausprobieren», erzählt Schanze in der «Bild».
Doch dann habe er auf der Piste die Balance verloren und sei mit dem Rücken auf einen tiefer gelegenen Waldweg gefallen. «Von dort rutschte ich noch einmal 25 Meter weiter einen Abhang hinunter.»
Ein Skiunfall mit gravierenden Folgen
Der Sturz hatte gravierende Folgen: Wegen der schweren Verletzungen an seiner Wirbelsäule und des Bruchs des zwölften Brustwirbels musste Michael Schanze sechs Monate lang ein Korsett tragen.
Er bekam zudem eine Knieprothese und Sport machen war verboten. Michael Schanze in der «Bild»: «Weniger Bewegung bedeutete für mich leider: immer mehr Bauch. Von da an ging mein Gewicht sprunghaft hoch, weil ich mich einfach nicht mehr so bewegen konnte wie früher.»
Der erschlankte Schanze ist begeistert davon, dass er in den letzten zwei Jahren derart viele Kilos verloren hat. Aber der Preis, den er dafür bezahlt habe, ist hoch.
Schanze hat seinen Geschmackssinn verloren
Das Problem: Der leidenschaftliche Hobbykoch hat seinen Geschmackssinn verloren. «In den vergangenen Jahren hatte die Spritze bei mir keine Nebenwirkungen. Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate.»