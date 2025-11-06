  1. Privatkunden
Er wog fast 200 Kilogramm TV-Star Michael Schanze verrät Grund für die Gewichtszunahme

Bruno Bötschi

6.11.2025

Michael Schanze, Ex-Moderator der TV-Quizshow «1, 2 oder 3», hat den Kilos mit einer Abnehmspritze den Kampf angesagt.  (Archivbild von 2023)
Michael Schanze, Ex-Moderator der TV-Quizshow «1, 2 oder 3», hat den Kilos mit einer Abnehmspritze den Kampf angesagt.  (Archivbild von 2023)
Bild: Felix Hörhager/dpa

TV-Legende Michael Schanze brachte zwischenzeitlich fast 200 Kilogramm auf die Waage. Der Grund für diese extreme Gewichtszunahme? Ein Skiunfall in den österreichischen Alpen vor 21 Jahren.

Bruno Bötschi

06.11.2025, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gebrauch einer Abnehmspritze zeigt beim deutschen TV-Moderator Michael Schanze positive und negative Wirkungen.
  • Positiv ist, dass der 78-Jährige sein Gewicht dank der Spritze um fast 100 Kilogramm reduzieren konnte.
  • Negativ ist, dass der leidenschaftliche Hobbykoch deswegen seinen Geschmackssinn verloren hat.
  • Bleibt die Frage: Was war der Auslöser für die extreme Gewichtszunahme? 
Mehr anzeigen

TV-Legende und Komponist Michael Schanze nahm dank des Gebrauchs einer Abnehmspritze extrem stark ab.

In der «Bild» sprach der 78-Jährige darüber, wie er in den vergangenen zwei Jahren sein Gewicht von 198 Kilogramm auf 125 Kilogramm reduzieren konnte.

Laut eigenen Angaben steht der deutsche Entertainer kurz davor, demnächst sein ganz persönliches Ziel zu erreichen: Schanze will die 100-Kilo-Marke knacken.

Was war der Auslöser für die Gewichtszunahme?

Bleibt die Frage: Wie kam es überhaupt zu dieser enormen Gewichtszunahme?

Michael Schanze erinnert sich an ein Ereignis vor 21 Jahren. Der Fernsehmann weilte damals in Neukirchen am Wildkogel in den Kitzbüheler Alpen in den Ferien.

«Mir schmeckt nichts mehr». TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo

«Mir schmeckt nichts mehr»TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo

«Ich hatte mit meiner damaligen Freundin eine Hütte gemietet und wollte einen neuen, kürzeren Ski ausprobieren», erzählt Schanze in der «Bild».

Doch dann habe er auf der Piste die Balance verloren und sei mit dem Rücken auf einen tiefer gelegenen Waldweg gefallen. «Von dort rutschte ich noch einmal 25 Meter weiter einen Abhang hinunter.»

Ein Skiunfall mit gravierenden Folgen

Der Sturz hatte gravierende Folgen: Wegen der schweren Verletzungen an seiner Wirbelsäule und des Bruchs des zwölften Brustwirbels musste Michael Schanze sechs Monate lang ein Korsett tragen.

Er bekam zudem eine Knieprothese und Sport machen war verboten. Michael Schanze in der «Bild»: «Weniger Bewegung bedeutete für mich leider: immer mehr Bauch. Von da an ging mein Gewicht sprunghaft hoch, weil ich mich einfach nicht mehr so bewegen konnte wie früher.»

Der erschlankte Schanze ist begeistert davon, dass er in den letzten zwei Jahren derart viele Kilos verloren hat. Aber der Preis, den er dafür bezahlt habe, ist hoch.

Schanze hat seinen Geschmackssinn verloren

Das Problem: Der leidenschaftliche Hobbykoch hat seinen Geschmackssinn verloren. «In den vergangenen Jahren hatte die Spritze bei mir keine Nebenwirkungen. Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate.»

Unerwartet gestorben. Michael Schanze findet Partnerin leblos im Wintergarten

Unerwartet gestorbenMichael Schanze findet Partnerin leblos im Wintergarten

Es ist einer der Gründe, warum Michael Schanze die Dosierung der Spritze in letzter Zeit reduziert hat. Seither hat er wieder etwas mehr Appetit. 

Sport kann der Entertainer wegen anhaltender Rückenprobleme aber nach wie vor kaum betreiben. Seinem grossen Ziel, die 100-Kilo-Marke zu knacken, rückt er trotzdem immer näher.

