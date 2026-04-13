Tim Mälzer startet mit Schmerzen in die neue Staffel Zum ersten Mal bei «Kitchen Impossible» dabei: Johannes «Jo» Riffelmacher (Mitte) und Thomas «Cozy» Kosikowski (rechts). Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Nach dem Gesang des Herrenchors verkostet Mälzer eine portugiesische Fischkopfsuppe. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Jo und Cozy stürzen sich in die Analyse der Caldeirada. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann In Marrakesch wartet eine würzige Suppe auf Tim Mälzer. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Mälzer schickt seine Kontrahenten ins Paradies auf die Insel La Réunion. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Tim Mälzer startet mit Schmerzen in die neue Staffel Zum ersten Mal bei «Kitchen Impossible» dabei: Johannes «Jo» Riffelmacher (Mitte) und Thomas «Cozy» Kosikowski (rechts). Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Nach dem Gesang des Herrenchors verkostet Mälzer eine portugiesische Fischkopfsuppe. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Jo und Cozy stürzen sich in die Analyse der Caldeirada. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann In Marrakesch wartet eine würzige Suppe auf Tim Mälzer. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann Mälzer schickt seine Kontrahenten ins Paradies auf die Insel La Réunion. Bild: © RTL / Endemol Shine / Florian Schuchmann

Fehlstart bei «Kitchen Impossible»: Die neue Staffel beginnt mit einer echten Katastrophe. Bei Tim Mälzers erster Challenge läuft so ziemlich alles schief – ob die Jury überhaupt etwas serviert bekommt?

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim Mälzer startet in die neue «Kitchen Impossible»-Staffel gegen zwei kulinarische Quereinsteiger und erlebt zunächst emotionale, aber auch schwierige Momente in Portugal.

Seine erste Challenge gerät zur Katastrophe: Schmerzen im Rücken, fehlende Zutaten und ein Missgeschick mit verschüttetem Essen erschweren das Kochen erheblich.

Trotz eines knappen Siegs in Portugal verliert Mälzer am Ende die Gesamtwertung deutlich gegen die «Rookies», die sich als überraschend stark erweisen. Mehr anzeigen

Selten bekommt es Tim Mälzer bei «Kitchen Impossible» mit echten Neulingen zu tun. Doch genau das ändert sich zum Start der 11. Staffel: Mit Johannes «Jo» Riffelmacher und Thomas «Cozy» Kosikowski vom Hamburger Restaurant «Salt & Silver» trifft er auf zwei kulinarische Quereinsteiger.

Die Reise beginnt in Lissabon – und schon beim Auftaktmoment am Hafen sorgt ihre legendäre Ceviche bei Sonnenuntergang für Gänsehaut. Für Mälzer ein besonderer Augenblick: «Einer der schönsten Momente, die ich bei ‹Kitchen Impossible› je hatte.»

Dann trennen sich die Wege. Im Landesinneren in Vila Alva wartet Mälzers Challenge. Vier ältere Herren begrüssen den Koch mit einem portugiesischen Lied. «Das war richtig, richtig schön», fühlt sich Mälzer ganz beseelt. «Wie schön ist eigentlich mein Leben? Ich darf mit Menschen, die ich mag, unterwegs sein. Nichts war fake. Das war sehr, sehr, sehr real und ich war sehr berührt.»

Mälzer kocht unter Schmerzen

Die schwarze Box zerstört den Wohlfühlmoment. Mälzers erster Schnuppereindruck von «wohlig, vertraut, warm» wird nach dem Öffnen des Deckels zu ratloser Stille. «Der seltsamste Pilz, den ich je hatte», ist tatsächlich ein Fisch. «Eine wohlige Mantschepantsche.» Das traditionelle Gericht Migas de Bacalhau, ein Mix aus Kabeljau-Köpfen, Kabeljau-Innereien und Brotmasse, das auf offenem Feuer gekocht wird, erfordert laut Originalkoch Leopoldo Garcia Calhau «viel Geduld». Emotionale Küche – genau Mälzers Ding.

Doch sein Kochtag fängt schon schlecht an und soll katastrophal enden. Morgens auf dem Fischmarkt herrscht gähnende Leere – hoffentlich hat der Originalkoch alle Zutaten parat. Dann inspiziert Mälzer seine Kochstelle: ein offenes Feuer anstatt eines Herdes. Nach dem Heben des schweren Wassertopfes fährt ihm der Schmerz in den Rücken. Mälzer stöhnt: «Das ist, als ob man mir grad so einen Schaschlik-Spiess da hinten reinjagt.»

Das hatte er das letzte Mal vor zehn Jahren, ebenfalls im Rahmen von «Kitchen Impossible»: «Den Schmerz kenne ich. Das ist entweder Bandscheibe oder Hexenschuss.» Die Laune sinkt in den Keller: «Ich hatte grade so viel Spass und jetzt habe ich grade Schmerzen.» Hilft nichts, Zähne zusammenbeissen.

Mälzer: «Habe ich so auch noch nicht erlebt»

Klingt schon schlimm, geht aber noch schlimmer: Mit schmerzverzerrtem Gesicht bittet Mälzer den Originalkoch, den Topf auf dem Feuer zu drehen. Doch der lässt den heissen Topf fallen und verschüttet die halbe Fischsuppe auf dem Boden. «Dem war das so unangenehm», leidet Mälzer mit, als Leopoldo zu retten versucht, was noch zu retten ist.

«Dass man mein Essen wegschüttet, das habe ich so auch noch nicht erlebt.» Er tröstet den Koch: «Solche Dinge passieren. So wichtig ist das Essen auch nicht, dass ich jetzt sauer deswegen bin.» Trotz des Malheurs entscheidet er das Portugal-Duell mit 7,0 Punkten für sich. Denn seine Konkurrenten können in Ericeira mit einer Caldeirada und einem Frankensteinkuchen nur 6,4 Punkte erkochen.

Die zweite Challenge führt Tim Mälzer nach Marrakesch. Mitten auf dem Markt öffnet er die Box: «Eine Suppe? Das ist alles?» Die Herausforderung der traditionellen Harira von Originalköchin Halima hat es in sich: die Gewürzvielfalt. Hinzu kommt eine Pastilla mit Hühnchen und Zwiebeln. «War das süss!», überrascht Mälzer der Geschmack. Angst hat er vor dem komplizierten Filo-Teig: «Boah, ist das eine schwere Aufgabe.» Doch er hat Lust darauf: «Ich weiss, alles, was ich richtig mache, ist ab jetzt ein Gewinn für mein Leben.»

Seine 5,5 Punkte können Jo und Cozy mit 8,1 Punkten jedoch locker toppen. Auf der Insel La Réunion bereiten ihnen das traditionelle Gericht Ti-Jacques Boucané und ein Süsskartoffelkuchen wenig Probleme. Damit holen die beiden «Rookies» auch den Gesamtsieg gegen den erfahrenen «Kitchen»-Star.

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