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«Das war üble Kinderarbeit und hat mich geprägt» TV-Talker Markus Lanz spricht über seine harte Jugend

Carlotta Henggeler

18.4.2026

Markus Lanz hat in einem neuen Interview über seine traurige Kindheit und seine Minderwertigkeitskomplexe gesprochen. (Archivbild)
Markus Lanz hat in einem neuen Interview über seine traurige Kindheit und seine Minderwertigkeitskomplexe gesprochen. (Archivbild)
KEYSTONE

Markus Lanz zeigt sich ungewohnt offen: Der Talkmaster spricht in einem neuen Interview über seine von Armut geprägte Kindheit in Südtirol – und gesteht, dass ihn Existenzängste und grosse Selbstzweifel bis heute begleiten.

Carlotta Henggeler

18.04.2026, 06:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Markus Lanz spricht in einem «Stern»-Interview offen über seine von Armut geprägte Kindheit in Südtirol und harte Arbeit als Kind, etwa auf Feldern und als Tellerwäscher. Diese Erfahrungen bezeichnet er rückblickend als prägende «üble Kinderarbeit».
  • Er berichtet von anhaltenden Minderwertigkeitskomplexen und Selbstzweifeln, die ihn seit seiner Jugend begleiten, etwa das Gefühl, «nicht gut genug» zu sein. Diese Unsicherheiten führt er auch auf seine Herkunft und frühe Erfahrungen zurück.
  • Gleichzeitig sieht Lanz seine Selbstzweifel als Antrieb für seinen Erfolg: Sie hätten ihm geholfen, sich in Deutschland durchzusetzen und kritisch zu hinterfragen, was er heute als Stärke in seiner Karriere nutzt.
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Markus Lanz entlockt in seinem TV-Talkformat seinen Politgästen oft brisante Aussagen und fragt hart nach. Jetzt hat er sich in einem Interview mit dem «Stern»-Magazin selbst geöffnet und über sein Privatleben gesprochen. Über seine unschöne Kindheit im Südtirol und seine grossen Selbstzweifel. 

Der 57-Jährige habe als Kind schon früh hart arbeiten müssen – auf Kartoffelfeldern als Helfer oder in Hotels als Tellerwäscher. Markus Lanz: «Und dabei habe ich ständig von Leuten gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Das war üble Kinderarbeit und hat mich sehr geprägt.» Er wollte unbedingt aus dieser Lage heraus, das sei sein Antrieb gewesen. 

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Und weiter erzählt er im Interview: «Rumgeschubst zu werden, ist ein Minderwertigkeitskomplex, den viele arme Leuten haben. Und es war auch mein Minderwertigkeitskomplex», sagte der Moderator.

Sein Leben sei heute selbstbestimmt – das Beste, was er erreichen konnte. Markus Lanz wuchs in Südtirol in Italien auf. 

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Markus Lanz: «Nicht gut genug, nicht schnell genug»

Die Selbstzweifel lassen ihn bis heute nicht los. Im «Stern»-Interview gesteht er: «Nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht schlau genug – diese Gedanken begleiten mich bis heute.» Und er habe bis heute deshalb Minderwertigkeitskomplexe. 

Genau diese ständigen Selbstzweifel im Kopf seien für ihn auch ein Vorteil. Sie hätten ihm geholfen, sich in Deutschland einzuleben – und dort eines der erfolgreichsten TV-Talkformate zu moderieren. «Vielleicht hat es genau deshalb so gut gepasst: immer zweifeln, immer hinterfragen», sagt er. Was oft als Schwäche gelte, sei für ihn vielmehr eine Stärke. «Gerade dieser Zweifel, dieser Drang, es immer noch ein bisschen besser zu machen, hat das Land so erfolgreich gemacht.»

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