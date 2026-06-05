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Knall nach 14 Staffeln 3+ schmeisst den «Bachelor» aus dem Programm

Sven Ziegler

5.6.2026

Aus für den «Bachelor»
Aus für den «Bachelor»
3+

Jahrelang gehörte «Der Bachelor» zu den bekanntesten Schweizer Reality-Formaten. Nun zieht 3+ vorerst den Stecker. 2026 wird kein neuer Rosenkavalier auf Liebessuche gehen. 

Sven Ziegler

05.06.2026, 12:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 3+ plant 2026 keine neue Staffel von «Der Bachelor».
  • Der Sender bestätigt das vorläufige Aus des Kuppelformats nach 14 Staffeln.
  • Die Zukunft der Sendung hängt offenbar auch davon ab, wie erfolgreich die neue «Bachelorette»-Staffel mit Ariel wird.
Mehr anzeigen

Es ist eine der bekanntesten Reality-Marken im Schweizer Fernsehen – und vorerst Geschichte. Wie 3+ gegenüber der «GlücksPost» bestätigt, wird es in diesem Jahr keine neue Staffel von «Der Bachelor» geben.

Damit verschwindet das Format nach 14 Staffeln vorerst aus dem Programm. Noch im vergangenen Jahr verteilte Danilo Sellaro als Bachelor seine Rosen im Fernsehen. Ob er rückblickend der letzte Schweizer Bachelor bleibt, ist derzeit offen.

Miriam Martino, Leiterin Eigenproduktionen TV National bei CH Media, bestätigt gegenüber der «GlücksPost», dass 2026 ganz im Zeichen der «Bachelorette» stehen soll. Eine Rückkehr des Bachelor-Formats schliesst der Sender zwar nicht aus, konkrete Pläne gibt es derzeit aber nicht.

Jetzt muss Ariel liefern

Die Hoffnungen ruhen nun auf der neuen Bachelorette Ariel. Die 23-jährige Baslerin soll für Aufmerksamkeit sorgen und dem Sender starke Quoten bescheren.

Branchenkreise gehen laut «GlücksPost» davon aus, dass die Zukunft des Bachelors eng mit dem Erfolg der kommenden Staffel verknüpft sein könnte. Sollte die Sendung beim Publikum einschlagen, dürfte dies auch Einfluss auf die weitere Strategie von 3+ haben.

Der Sender setzt dabei offenbar bewusst auf die Bekanntheit und die polarisierende Art der neuen Hauptfigur.

Kein Streaming-Deal für die Bachelorette

Bei der kommenden «Bachelorette»-Staffel gab es offenbar Interesse aus dem Ausland. Laut der «GlücksPost» kursierten Gerüchte, wonach RTL+ die Sendung gerne übernehmen wollte.

Dazu kommt es jedoch nicht. Wie CH Media erklärt, ist die Ausstrahlung aus lizenzrechtlichen Gründen auf die Schweiz beschränkt.

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