83-Jährige räumt TV-Jackpot ab – und verzaubert das Publikum

Die 83-jährige Martha Zöllner aus Bremen sichert sich 10'000 Euro. RTL

Martha Zöllner knackt in der vorerst letzten Ausgabe der Schätz-Show «Die Weisheit der Vielen» den Jackpot - obwohl sie es kaum glauben kann. Zuvor hatte die sympathische Seniorin bereits für Begeisterung gesorgt, als sie mit Moderator Ralf Schmitz eine Tanzeinlage wagte.

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 83-jährige Martha Zöllner gewann in der TV-Show «Die Weisheit der Vielen» den Jackpot von 10'000 Euro.

Entscheidend war eine Schätzfrage rund um versteigerte Haare von Elvis Presley.

Moderator Ralf Schmitz sorgte mit einer spontanen Ballett-Einlage für einen der emotionalsten Momente der Sendung. Mehr anzeigen

Für die 83-jährige Martha Zöllner hat sich die Teilnahme gelohnt: Die pensionierte Lehrerin holte sich in der dritten und vorerst letzten Ausgabe von «Die Weisheit der Vielen» den Jackpot von 10'000 Euro - und eroberte nebenbei die Herzen der Zuschauer.

«Ich freue mich total, dass ich hier bin und ich habe euch total bewundert, wie ihr das bisher gemacht habt», lobte die Kandidatin das Studiopublikum. Comedian Ralf Schmitz konterte mit einer Publikumsbeleidigung: «Das ist ganz nett von dir, aber das sind auch ein paar ganz schön Dusselige dabei», ätzte der Moderator, «die fallen nur nicht so auf, durch die vielen.»

Elvis-Locke bringt Kandidatin 10'000 Euro

Nachdem sie bereits zwei Runden überstanden hatte, wurde es spannend für Martha Zöllner, als sie diese Frage beantworten sollte: Für wie viele Dollar wurde 2009 ein Büschel Haare von Elvis Presley versteigert? Die 83-Jährige tippte auf 5400 Dollar - das war weitaus weniger, als «die Vielen» schätzten: Die Studio-Schwarmintelligenz kam im Schnitt bei satten 43'660 Dollar raus.

Die Lösung sah ganz anders aus: 18'300 Dollar war korrekt. Die Kandidatin konnte ihr Glück kaum fassen und umarmte den Moderator: «Das gibt es doch nicht!», freute sie sich und fragte sicherheitshalber noch mal bei Ralf Schmitz nach: «Habe ich gewonnen?» Der bestätigt mit einem breiten Grinsen, dass die 10'000 Euro aus dem Jackpot an die 83-Jährige gehen.

Ralf Schmitz plaudert Ballett-Vergangenheit aus

Zuvor hatte die 83-Jährige dem Moderator verraten, wofür ihr Herz schlägt: «Ich bin totale Ballettomanin, ich gucke so gern Ballett», sagte sie. Comedian Ralf Schmitz plauderte aus: «Weisst du, dass ich früher auch mal Ballett gemacht habe?» Der 51-Jährige schob selbstironisch nach: «Man sieht es aber überhaupt nicht.»

Mit dem Blick auf die topfit wirkende Seniorin schlug Schmitz vor: «Sollen wir mal zusammen tanzen? Sollen wir mal eine Hebefigur machen?» Martha war direkt dabei. Schmitz wies seine Kandidatin an, sich hinter ihn zu stellen: «Mach mal deine Hände um meine Taille», sagte er und ging dann in Position, bevor er seitlich nach links und rechts sprang mit abgespreiztem Bein. Das Publikum war sichtlich begeistert über die spontane Tanzeinlage.