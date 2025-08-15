Beatrice Egli strahlt – Bundesrat Jans trumpft gross auf

Prominente Runde: Beat Jans, Pascal Zuberbühler, Beatrice Egli un Rainer Maria Salzgeber (v.l.). SRF

Hoher Besuch beim «Donnschtig-Jass»-Finale: Bundesrat Beat Jans zeigt sich volksnah, plaudert aus dem Nähkästchen – und brilliert gegen Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler. Nur am Jasstisch gerät er in Schieflage.

Lukas Rüttimann Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Staffelfinale der diesjährigen «Donnschtig-Jass»-Sommertour fand in Oberwil BL statt.

Zu Gast war Beat Jans, der erste Basler Bundesrat seit 50 Jahren.

Schlagerstar Beatrice Egli eröffnete das Spektakel im hellen Hosen-Anzug und sorgte auch später für gute Laune.

4000 Fans und sommerliche Temperaturen sorgten für eine ausgelassene Stimmung in Oberwil.

Die Final-Sendung zeigte einmal mehr, dass der «Donnschtig-Jass» die Samstagabend-Kiste der SRF-Moderne ist. Mehr anzeigen

Es ist heiss, die Sonne scheint, und 4000 Fans verwandeln den Platz in Oberwil BL in eine brodelnde Arena. Mittendrin: Beat Jans, Bundesrat und plötzlich Sportler, Entertainer und Jassspieler in Personalunion.

Der erste grosse Auftritt jedoch gehört Beatrice Egli. Der Schlagerstar aus Schwyz eröffnet das Spektakel energiegeladen, in hellen Hosen mit Schlag – und einem Lächeln, das fast bis Basel reicht.

Ein Lächeln, das fast bis nach Basel reicht: Schlagerstar Beatrice Egli. SRF

Sofort wird klar: Auch an diesem Abend geht es längst nicht nur ums Jassen; hier wird Show gemacht – und das Publikum liebt es.

Salzgeber begrüsst Jans mit «Sali, Bundesrat»

Kurz darauf betritt der eigentliche Stargast die Bühne: Beat Jans, der erste Basler Bundesrat seit 50 Jahren. Locker gekleidet und mit einem ansteckenden Grinsen zeigt er gleich zu Beginn seine Schlagfertigkeit.

Die Begrüssung von Rainer Maria Salzgeber («Herr Bundesrat») kontert er mit: «Sali Rainer!», und beide lachen herzlich. Salzgeber hakt nach: «Sali Bundesrat – darf man das so sagen?» Jans lächelt, und das Publikum applaudiert. Politische Etikette trifft Showbiz – und beide haben Spass.

Begrüssung mit Augenzwinkern: Rainer Maria Salzgeber heisst Bundesrat Beat Jans willkommen – und Jans kontert locker mit «Sali Rainer!». SRF

Ein Seitenhieb auf Donald Trump

Ein weiteres Highlight: Jans darf den traditionellen Jasshammer schwingen, um den Trumpf zu bestimmen. Mit trockenem Humor kommentiert er: «Es ist der Zollhammer» – ein kleiner Seitenhieb Richtung US-Präsident Donald Trump, den das Publikum mit Humor nimmt.

Tatsächlich bekommt das «Donnschtig-Jass»-Finale mit Jans eine leicht politische Note – allerdings ohne erhobenen Zeigefinger. Stattdessen geht es um regionale Verwurzelung, Fussball, Essen und natürlich ums Jassen.

Salzgeber hält dabei gewohnt souverän die Fäden in der Hand und jongliert mühelos zwischen lockeren Plaudereien und dem Tagesgeschäft seines Gasts.

Beat Jans zeigt sich locker – und erstaunlich treffsicher

So fragt er Jans nach dem «Bundesrat-Chat»: Wie funktioniert der? Der Magistrat erklärt darauf, dass dort nur die «wichtigsten Infos» einträfen.

Salzgeber hakt nach: Hat es für Keller-Sutter ein Emoji nach dem Trump-Meeting gegeben? Jans lächelnd: «Die gibt es eher bei Geburtstagen.» Heisst wohl: Nach dem Trump-Meeting gabs keinen Grund für Smileys.

Am Jasstisch zeigt sich: Auch ein Bundesrat kann nicht alles. SRF

Auch private Einblicke bleiben nicht aus: Jans plaudert über seine Abenteuer als linker Verteidiger beim FC Nationalrat – bevor er sich mutig in der Penalty-Challenge gegen Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler beweist.

Spoiler: Der Bundesrat trifft besser, als man denkt. Das Ergebnis: ein souveränes 4:1 für Jans – und viel Applaus für die treffsichere Leistung.

Am Tisch mit Beatrice Egli enthüllt Jans dann seine Penalty-Taktik wie ein Feldherr: Ecke, Mitte, Ecke – ganz gezielt, um «Zubi» aufs Glatteis zu führen. Der Ex-Nati-Goalie schaut verdutzt, dann lacht er: «Was für ein Stratege! Ich fordere Revanche.» Ein Bundesrat, der Schachzüge auf dem Fussballplatz macht – wer hätte das gedacht?

Ungewöhnliche Penalty-Challenge: Bundesrat Beat Jans trifft souverän gegen Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler – dieser nimmts mit Humor. SRF

Nur am Jasstisch zeigt sich, dass Politik und Sport nicht immer Hand in Hand gehen: Jans spielt eine schwache Runde für Eglisau, eine leicht bessere für Davos – und entschuldigt sich beim Publikum («Sorry, Eglisau»). Es zeigt sich: Penaltys können Bundesräte, Jassen nicht alle.

Ein würdiges Finale für einen tollen Jass-Sommer

Und das Finale? Davos setzt sich mit nur 41 Differenzpunkten gegen Eglisau durch – das stärkste Jass-Ergebnis des Sommers. Das Publikum tobt, die Fans feiern, und man verlässt die Sendung mit dem Gedanken:

Die Politik kann warten, der Fussball auch – beim «Donnschtig-Jass» hat der TV-Sommer einen würdigen und launigen Höhepunkt gefunden.

Denn ein Politiker, der Penaltys schiesst und mit Sprüchen punktet, ein Moderations-Trio, das souverän durchs Programm führt, und musikalische Gäste, die richtig einheizen – genau so muss ein «Donnschtig-Jass»-Finale aussehen.

Show, Spiel, Sport und Schabernack: Das «Donnschtig-Jass»-Finale vereinte einmal mehr alles, was die Sendung so beliebt macht. SRF

Tatsächlich hat das gestrige Staffel-Finale einmal mehr gezeigt, warum die Jass-Sendung längst so etwas wie die Samstagabendkiste der SRF-Moderne – nur eben am Donnerstag – geworden ist.

Wo sonst könnte ein amtierender Bundesrat ein Penaltyschiessen gegen einen Ex-Nati-Goalie gewinnen, am Jasstisch gnadenlos scheitern – und vom Publikum trotzdem wie ein Popstar gefeiert werden? Eben.

