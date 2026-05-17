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Gleich mit der ersten Frage Single-Senior (70) macht sein Date live im TV sprachlos

Sven Ziegler

17.5.2026

Beim Date mit Vera tappte Gerd in nicht nur ein Fettnäpfchen.
Beim Date mit Vera tappte Gerd in nicht nur ein Fettnäpfchen.
VOX

Bei «First Dates Hotel» hoffte Vera (67) auf eine «Mischung aus Gentleman und Laufbub». Ersteres liess Gerd (70) allerdings schon unmittelbar nach dem Kennenlernen vermissen: Seine erste Frage schockte nicht nur Roland Trettl ...

Teleschau

17.05.2026, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 70-jährige Gerd sorgte bei «First Dates Hotel» mit seinem selbstbewussten Auftreten für Aufsehen.
  • Während des Dates prahlte er mit angeblichen Vergleichen zu John Travolta und seiner Wirkung auf jüngere Frauen.
  • Trotz anfänglicher Sympathien entschieden sich Vera und Gerd am Ende gegen ein weiteres Treffen.
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«Wer ist nicht bereit für die grosse Liebe?»: Entsprechend hoffnungsvoll reiste Gerd (70) nach Mallorca zu «First Dates Hotel» (VOX). An Selbstbewusstsein mangelte es der Sportskanone jedenfalls nicht, präsentierte er im Interview doch direkt stolz den braun gebrannten Oberkörper. Dem T-Shirt hatte er sich vorher bei einer spontanen Tanzeinlage zu den Backstreet Boys entledigt und folgende rhetorische Frage samt seinem Oberteil in den Raum geworfen: «Ich bin 70, darf ich eigentlich noch so durchgeknallt sein?»

Ob Rentnerin Vera dieser Eigenschaft offen gegenüberstehen würde, sollte sich zeigen. Die 67-Jährige gab aber immerhin zu Protokoll, sie sei ein «bisschen kindisch, wenn ich verliebt bin, da werde ich wieder zu einer Neunjährigen». Was sie bei Männern hingegen nicht mag, ist Zurückhaltung - doch da war bei Gerd ohnehin keine Sorge angebracht. Geklappt hatte es bei dem 70-jährigen Wahl-Dänen mit der Liebe bis dato aber nicht, seine vergangenen Dates seien regelrecht «totale Katastrophen» gewesen, klagte Gerd.

Gerd (70) wird in der Heimat mit John Travolta verglichen

Warum, davon bekam das TV-Publikum wenig später eine Kostprobe: Kaum hatten Gerd und Vera an der Bar Platz genommen, fragte der selbsterklärte «geborene Romantiker» die Bambergerin nach ihrem Alter. «Als erste Frage? Gerd!», gab Vera entsetzt zurück. Auch Roland Trettl, der die Unterredung neben der Bar beobachtete, blieb der Mund offen stehen. Noch hatte Gerd sein Glück aber nicht verspielt, schrieb Vera den Fauxpas gnädigerweise seiner Aufregung zu.

«Du siehst ja so ein bisschen fit aus», lenkte der Senior weiterhin ungelenk auf die optische Erscheinung seines Gegenübers um. Daraufhin stellten die zwei Datepartner immerhin ihre gemeinsame Leidenschaft für das Tanzen fest. Gerd plapperte darauf los, dass er in der Heimat aufgrund seiner flotten Sohle mit John Travolta verglichen werden und alle immer vermuten würden, er sei «unter 50»: «Da kommen diese Girlies an, mit 45, und die finden mich toll.»

Vera unterbindet «Ein-Mann-Show» von Datepartner: «Jetzt mach doch das nicht kaputt»

Vera lächelte die Prahlerei souverän weg, vermerkte gegenüber dem Kamerateam aber: «Er braucht viel Aufmerksamkeit, dieses Bewundern. Wenn das auch im Alltag so ist, dann ist es natürlich schwierig.» Gänzlich abgeneigt schien sie vom «knuffeligen» 70-Jährigen aber trotzdem nicht, fränkelte sie doch über Gerds Liebe zur Kino-Romanze «Notting Hill»: «Das zeigt, dass er romandddisch ist.»

Mehr Details als nötig teilte Gerd dann auch noch über seinen ersten Kuss mit 16 Jahren. «Da bin ich fast ohnmächtig geworden», erinnerte er sich an den innigen Kuss «mit Zunge» - und das, obwohl er vorher doch so fleissig an seinem Arm geübt habe. Dass Gerd während seiner «Ein-Mann-Show» (Vera) dann auch noch das von der 67-Jährige so sehnsüchtig erhoffte Händchenhalten abtat, war dann dem Guten aber endgültig zu viel. «Jetzt mach doch das nicht kaputt», tadelte ihn Vera. Insofern war es wenig überraschend, dass beide Datepartner sich gegen ein weiteres Treffen aussprachen.

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