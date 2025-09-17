  1. Privatkunden
In ZDF-Show «Bares für Rares» Fund aus Entrümpelungskiste erweist sich als kostbare Rarität

Gianluca Reucher

17.9.2025

Dieser alte Krug erzielte bei der deutschen ZDF-Show «Bares für Rares» weit über 2'000 Franken.
Dieser alte Krug erzielte bei der deutschen ZDF-Show «Bares für Rares» weit über 2'000 Franken.
Bild: ZDF

In der deutschen ZDF-Show «Bares für Rares» hat ein Fund aus einer alten Entrümpelungskiste für einen unerwarteten Geldregen gesorgt. Der alte Krug erzielte weit über 2'000 Franken.

Gianluca Reucher

17.09.2025, 19:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Petra und Wolfgang hatten einen barocken Bierhumpen in einer alten Entrümpelungskiste gefunden. Beinahe hätten sie den alten Krug auf dem Flohmarkt verhökert.
  • Stattdessen brachte das Verkäuferpaar die Rarität in die deutsche ZDF-Show «Bares für Rares».
  • Eine weise Entscheidung: Der knapp 300 Jahre alte Krug erzielte im Händlerraum knapp 2'800 Franken. Fabian Kahl erwarb das Objekt.
Mehr anzeigen

Davon träumen viele: In einer alten Entrümpelungskiste ein schon in Vergessenheit geratene Rarität finden, die im besten Fall einige Franken einbringt. So geschehen bei Petra und Wolfgang in der Mittwochsausgabe der deutschen Trödelshow «Bares für Rares».

Beinahe hätte das Verkaufspaar den barocken Bierhumpen auf dem Flohmarkt verhökert. Zum Glück überlegten sie sich das noch mal anders – der Fund sollten ihnen mehrere Tausend Euro einbringen.

Rarität wäre beinahe auf dem Flohmarkt verhökert worden

"Hammer", staunte ZDF-Moderator Horst Lichter nicht schlecht über den Krug. Und auch Expertin Bianca Berding war begeistert: «Ich finde den Anblick spektakulär.» Sie datierte das Schaustück zwischen 1727 und 1737. Das Innere war «mit einem satten, orange-gelben Ton» feuervergoldet, schwärmte Berding und konnte sich an der Dekoration ebenso «gar nicht satt sehen».

Expertin Bianca Berding und Moderator Horst Lichter waren begeistert von dem alten Krug.
Expertin Bianca Berding und Moderator Horst Lichter waren begeistert von dem alten Krug.
Bild: ZDF

Dort waren Münzen eingelassen, die als Verkehrsmünzen aus der Zeit von 1525 bis kurz nach 1700 identifiziert wurden. Drauf zu sehen waren lutherisch-christliche Motive. «Ich bin begeistert und voller Ehrfurcht», meinte Horst Lichter.

Den Wert schätzte Berding auf satte 3'000 bis 3'500 Euro – umgerechnet knapp 2'800 bis 3'265 Franken. Die Verkäufer hatten sich gerade einmal 500 Euro für ihren Krug gewünscht. «Boom», rief Petra begeistert und auch Wolfgang konnte ihr Glück kaum fassen: «Wahnsinn!»

Walter «Waldi» Lehnertz. Kult-Händler verrät, warum er bei «Bares für Rares» immer links aussen sitzt

Walter «Waldi» LehnertzKult-Händler verrät, warum er bei «Bares für Rares» immer links aussen sitzt

«Bares für Rares»-Händler Fabian Kahl schnappte sich die besondere Rarität letztendlich für 3'000 Euro. «Wow, aussergewöhnlich», freute sich Kahl über das Objekt – und Wolfgang und Petra über einen sechsmal so hohen Verkaufspreis, wie sie sich eigentlich gewünscht hatten.

