Längst kein Geheimnis mehr: Sie also sind die GNTM-Sieger – Gallery Aurélie und Ibo sind die neuen «Topmodels». Bild: dpa «Germany's Next Topmodel» 2026: Model Aurélie. Bild: dpa Das Finale der Model-Show fand dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Bild: dpa Längst kein Geheimnis mehr: Sie also sind die GNTM-Sieger – Gallery Aurélie und Ibo sind die neuen «Topmodels». Bild: dpa «Germany's Next Topmodel» 2026: Model Aurélie. Bild: dpa Das Finale der Model-Show fand dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Bild: dpa

Mit der Finalshow wollte ProSieben die Sieger der Casting-Reihe «Germany's Next Topmodel» küren, doch ein Leak am Tag vor der Ausstrahlung kam zuvor. Was also konnte die Show noch bieten?

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schon einen Tag vor dem Finale waren die Gewinner von «Germany's Next Topmodel» bekanntgeworden.

Aurélie und Ibo sind jetzt nicht unerwartet zu den neuen «Topmodels» gewählt worden.

Drei Männer und drei Frauen hatten den Einzug in die letzte Sendung der Staffel geschafft. Mehr anzeigen

Es war keine Überraschung mehr: Schon einen Tag vor dem Finale waren die Gewinner der diesjährigen Staffel von «Germany's Next Topmodel» bekanntgeworden. Auch wenn der Sender ProSieben zunächst noch abwehrend von Strategien, um Spekulationen anzuheizen, gesprochen hatte – am Abend zeigte sich bei der Finalshow: Aurélie und Ibo sind die neuen «Topmodels», ausgesucht unter anderem von Heidi Klum.

Die Sendung war bereits im Februar in Los Angeles – und damit erstmals nicht in Deutschland – aufgezeichnet worden. Drei Männer und drei Frauen haben den Einzug in diese letzte Sendung geschafft.

Sie alle hatten zuvor an einem Shooting für «Harper's Bazaar» teilgenommen. Dabei waren Bilder entstanden, die auf dem Zeitschriftencover landen – was neben jeweils 100'000 Euro Preisgeld als Gewinn gilt. Allerdings waren diese Modemagazine eben einen Tag vor dem Finale schon postalisch zugestellt worden, manche Abonnenten veröffentlichten daraufhin Bilder davon online.

Das ist die Siegerin: Aurélie

Die 21 Jahre alte Flugbegleiterin Aurélie aus Pulheim bei Köln setzte sich im Finale gegen die 22-jährige Pflegefachkraft Anna aus den Chiemgauer Alpen und die 25-jährige Daphne, ebenfalls aus Pulheim, durch. Aurélie hatte laut ProSieben im Verlauf der Sendung schon mehrere Jobs und ein Shooting für ein Magazincover ergattert.

Das ist der Sieger: Ibo

Bei den Männern übertrumpfte der 21 Jahre alte Social-Media-Creator Ibo aus Münster in der Finalshow seine zwei letzten Mitstreiter, Verkaufsberater Tony aus Berlin (31 Jahre) und Admin Godfrey (34) aus Wien.

Ein «Finale mit echtem Hollywood-Glamour» hatte ProSieben angekündigt. Die Kandidaten stellten bei verschiedenen Catwalks und einem Fotoshooting ein letztes Mal ihr Können auf der GNTM-Bühne unter Beweis. Mit dabei waren Schauspielerin Sharon Stone, Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato, Sängerin Nicole Scherzinger, die Models Adriana Lima und Winnie Harlow sowie Dan und Dean Caten von der Modemarke Dsquared als Gäste.