Dreharbeiten unterbrochen Tod am Set von «Emily in Paris» 

SDA

23.8.2025 - 08:15

The first look at ‘EMILY IN PARIS’ Season 5 has been released. Premiering December 18 on Netflix.

[image or embed]

— Film Updates (@thefilmupdates.bsky.social) 20. August 2025 um 17:07

Wegen eines Todesfalls sind die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris» kurz vor dem geplanten Ende unterbrochen worden.

Keystone-SDA

23.08.2025, 08:15

Während des Drehs der Serie «Emily in Paris» in einem Hotel in Venedig brach ein 47 Jahre alter Regieassistent zusammen, wie vonseiten der Stadtverwaltung bestätigt wurde.

Der Italiener konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Vermutet wird, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitt. Unklar ist, wie lange die Dreharbeiten unterbrochen bleiben.

Die Serie über eine junge Amerikanerin – gespielt von Lily Collins – ist eigentlich in Paris beheimatet. Einige der neuen Folgen spielen jedoch in Italien, sowohl in Rom als auch in Venedig. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten in der Lagunenstadt bis Montag dauern.

Regieassistent kam selbst aus Venedig

In Rom wurde bereits im Mai gedreht. Die fünfte Staffel von «Emily in Paris» soll nach Angaben von Netflix kurz vor Weihnachten in dem Streamingdienst anlaufen.

Nach italienischen Medienberichten starb der Regieassistent, als in einem der bekanntesten Hotels der Stadt, dem Hotel Danieli, eine der letzten Szenen gedreht werden sollte.

Der 47-Jährige, der selbst aus Venedig kam, war seit vielen Jahren im internationalen Filmgeschäft tätig. Zudem schrieb er Gedichte sowie Märchen und andere Geschichten für Kinder. Die Stadtverwaltung sprach der Familie ihr Beileid aus.

Corsica Ferries verärgern Reisende mit häufigen Absagen
«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»
Aussage veröffentlicht: Maxwell wäscht Trump im Fall Epstein rein
«Selenskyj hat zu allem Nein gesagt»
Tod am Set von «Emily in Paris»

Sandra Studer: «Ich habe mir beim ESC die Schulter kaputtgemacht»

Sandra Studer: «Ich habe mir beim ESC die Schulter kaputtgemacht»

Hazel Brugger und Sandra Studer sind beim «Donntschig-Jass» in Klosters die Ehrengäste. Sie mischen die Sendung auf. Und Studer verrät, dass sie sich beim ESC Backstage verletzt hat.

25.07.2025

Roger Schawinski: Ende der TV-Karriere – ein Jahr danach

Der Medienpionier Roger Schawinski hat die Schweizer Radio- und TV-Szene in den letzten 50 Jahren so geprägt wie keine andere Figur. Sein Pioniergeist, sein Durchhaltewille und sein ausgeprägtes Macher-Gen zeichnen ihn aus. Wo steht er heute mit 75 Jahren in seinem Leben? Darüber und über weitere spannende Themen spricht er heute mit Claudia Lässer.

16.07.2021

«Zoom Movies» versucht sich im Pole-Dancing

Jennifer Lopez als Stripperin, der Schweizer Regisseur Samir über die komplizierte Geschichte von Exilirakern und die Jagd nach Verbrechern mit Chadwick Boseman: Zur neuen Kinowoche hat Vania Spescha alles dabei.

27.11.2019

