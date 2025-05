Günther Jauch zieht am Pfingstmontag gegenüber König Fussball den Kürzeren. Bild: Stefan Gregorowius/RTL/dpa

RTL hat das übliche «Wer wird Millionär?»-Special am Pfingstsonntag aus dem Programm gestrichen. Der Programmänderung liegt ein aktueller Anlass zugrunde.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen RTL streicht die Pfingstsonntag-Special von «Wer wird Millionär?».

An dem Tag überträgt RTL das Finale der UEFA Nations League.

In der Pfingstmontag-Ausgabe der Quiz-Show erwarte die Zuschauer eine «besondere Überraschung».

Nach Pfingsten geht «Wer wird Millionär?» in die Sommerpause. Mehr anzeigen

Es gehört seit Jahren zur festen Tradition: An Pfingsten wird am Sonntag- und Montagabend jeweils eine Sonderausgabe von «Wer wird Millionär?» ausgestrahlt. Doch in diesem Jahr hat RTL andere Pläne, die Sonntagsausgabe der Quizshow mit Moderator Günther Jauch wird gestrichen. Lediglich am Montag, 9. Juni, dürfen sich Fans um 20.15 Uhr auf das gewohnte «Wer wird Millionär?»-Special freuen.

Am Sonntag aber muss Günther Jauch einer Sportübertragung weichen. Dann wird statt dem üblichen «Wer wird Millionär?»-Special am Pfingstsonntag ab 20.15 Uhr das Finale der UEFA Nations League übertragen. RTL bewirbt das Event als «hochkarätigen Länderspiel-Kracher», denn das Finalturnier findet nicht nur erstmals in Deutschland statt, die DFB-Elf befindet sich auch nach wie vor im Wettbewerb und trifft im Halbfinale am 4. Juni auf Portugal (20.45 Uhr, ZDF).

Fussball geht vor

Die Entscheidung von RTL, die Sonntagsausgabe von «Wer wird Millionär?» zu streichen, überrascht durchaus: Das Pfingst-Special der Quizshow ist stets enorm beliebt und lockte am Pfingstmontag 2024 laut «DWDL.de» rund 3,76 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme - das entspricht einem Marktanteil von 18,4 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde sogar ein Marktanteil von 19,0 Prozent (760.000 Zuschauende) erreicht.

Noch bitterer für die Fans der Kultshow: Nach der Folge vom Pfingstmontag verabschiedet sich «Wer wird Millionär?» in eine lange Sommerpause, die üblicherweise bis Ende August oder Anfang September dauert. RTL gibt für das verkürzte Special zumindest aber noch ein Versprechen ab: Es erwarte die Zuschauerinnen und Zuschauer eine unterhaltsame Folge, in der eine «besondere Pfingst-Überraschung» den Kandidatinnen und Kandidaten im Spielverlauf einen entscheidenden Vorteil bringen könnte.