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«America's Next Top Model» Tyra Banks verklagt Netflix wegen Doku über Castingshow

dpa

15.6.2026 - 21:25

Model und Moderatorin Tyra Banks war das Gesicht der Castingshow «America's Next Top Model».
Model und Moderatorin Tyra Banks war das Gesicht der Castingshow «America's Next Top Model».
IMAGO/AAP

Eine Netflix-Dokumentation durchleuchtet die US-Castingshow «America's Next Top Model». Auch Moderatorin Tyra Banks kommt dort zu Wort – und wirft den Produzenten nun Verleumdung vor.

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DPA, Redaktion blue News

15.06.2026, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tyra Banks verklagt Netflix wegen der Dokumentation «Reality Check: Inside America's Next Top Model» und wirft dem Streamingdienst Verleumdung vor.
  • Laut der Klage wurden aus einem dreieinhalbstündigen Interview nur 16 Minuten verwendet und ihre Aussagen dabei aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt.
  • Banks behauptet, die Doku erwecke fälschlicherweise den Eindruck, sie habe einen sexuellen Übergriff in der Show toleriert. Sie fordert Schadenersatz und ein Geschworenenverfahren.
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Wegen einer Dokumentation über die Castingshow «America's Next Top Model» verklagt das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks Medienberichten zufolge den US-Streaminganbieter Netflix.

Wie unter anderem die «New York Times», das Promiportal «People» und die Branchenblätter «Deadline» und «Entertainment Weekly» mit Berufung auf Gerichtsdokumente berichten, wirft die 52-Jährige dem Unternehmen Verleumdung vor. Banks war Produzentin, Jurorin und Moderatorin der Show. 

Bodyshaming, Rassismus, Übergriffe. So schlimm war «America's Next Topmodel» wirklich

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Wie die Medien weiter aus den Dokumenten zitierten, soll Banks ein dreieinhalbstündiges Interview für die Dokumentation gegeben haben, von dem nur 16 Minuten verwendet worden seien. Ihre Aussagen seien dann «aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt» worden, «um eine falsche und verleumderische Erzählung zu stützen, die nichts mit dem zu tun hat, was sie tatsächlich geäussert hat».

Tyra Banks in der Netflix-Dokumentation «Reality Check: Inside America's Next Top Model».
Tyra Banks in der Netflix-Dokumentation «Reality Check: Inside America's Next Top Model».
Screenshot X

Genauer wirft Banks den Produzenten vor, das Interview für die Doku «Reality Check: Inside America's Next Top Model» so geschnitten zu haben, dass der Eindruck entstehe, Banks habe in ihrer Sendung einen sexuellen Übergriff auf eine Kandidatin erlaubt. Sie soll die Traumatisierung der Frau für ihre Quoten benutzt und sich dann nicht mehr daran erinnert haben, als sie danach gefragt wurde, hiess es weiter. 

Banks forderte laut «People» und «Deadline» ein Geschworenenverfahren und Schadenersatz wegen des seelischen Leidens, das ihr zugefügt wurde. Netflix äusserte sich laut «New York Times» und «Deadline» zunächst nicht dazu.

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