Vier Hunde von Schauspieler Tyrese Gibson (46, «Fast & Furious») sollen im US-Bundesstaat Georgia einen Nachbarshund angegriffen – und getötet haben. Deshalb wurde nach diversen Medienberichten am 22. September ein Haftbefehl wegen mutmasslicher Tierquälerei ausgestellt.
Weil die Polizeibehörden Tyrese Gibson nicht Zuhause angetroffen haben, wurde ihm – über seinen Anwalt – eine Frist gesetzt. Bis zum 26. September hätte er sich bei den Behörden melden sollen. Doch bisher habe Gibson das offenbar nicht getan.
Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, äusserte sich sein Anwalt auf Social Media: Der Schauspieler übernehme die Verantwortung, von einer Flucht sei jedoch keine Rede – er sei derzeit lediglich nicht zu Hause anzutreffen.
Vier Cane-Corso-Hunde von Gibson sollen den Spaniel einer Nachbarfamilie angegriffen und tödlich verletzt haben.
Dem Schauspieler wird vorgeworfen, seine Hunde seit Monaten unbeaufsichtigt in der Nachbarschaft herumlaufen zu lassen. Laut dem Tierschutzdienst der Polizei von Fulton County sei Gibsons Fahrlässigkeit als Halter mitverantwortlich für den Vorfall.
