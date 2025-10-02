  1. Privatkunden
«Fast & Furious»-Star Tyrese Gibson per Haftbefehl gesucht wegen angeblicher Tierquälerei

Carlotta Henggeler

2.10.2025

Hollywood-Schauspieler Tyrese Gibson (links) und Vin Diesel bei der Premiere des Films «F9: Fast & Furious 9» im TCL Chinese Theatre in Los Angeles. Gibson hat Ärger mit der Justiz.
Hollywood-Schauspieler Tyrese Gibson (links) und Vin Diesel bei der Premiere des Films «F9: Fast & Furious 9» im TCL Chinese Theatre in Los Angeles. Gibson hat Ärger mit der Justiz.
Jordan Strauss/Invision/dpa

Hollywoodstar Tyrese Gibson wird von der Polizei gesucht. Die Hunde des «Fast & Furious»-Stars sollen einen Nachbarhund getötet haben. 

Carlotta Henggeler

02.10.2025, 17:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gegen Schauspieler Tyrese Gibson wurde ein Haftbefehl wegen mutmasslicher Tierquälerei erlassen, nachdem seine Hunde einen Nachbarhund getötet haben sollen.
  • Gibson soll seine vier Cane-Corso-Hunde über Monate unbeaufsichtigt in der Nachbarschaft laufen gelassen haben, was laut Polizei fahrlässig war.
  • Über seinen Anwalt liess Gibson verlauten, er übernehme die Verantwortung – von einer Flucht sei aber keine Rede.
Mehr anzeigen

Vier Hunde von Schauspieler Tyrese Gibson (46, «Fast & Furious») sollen im US-Bundesstaat Georgia einen Nachbarshund angegriffen – und getötet haben. Deshalb wurde nach diversen Medienberichten am 22. September ein Haftbefehl wegen mutmasslicher Tierquälerei ausgestellt.

Weil die Polizeibehörden Tyrese Gibson nicht Zuhause angetroffen haben, wurde ihm – über seinen Anwalt – eine Frist gesetzt. Bis zum 26. September hätte er sich bei den Behörden melden sollen. Doch bisher habe Gibson das offenbar nicht getan. 

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, äusserte sich sein Anwalt auf Social Media: Der Schauspieler übernehme die Verantwortung, von einer Flucht sei jedoch keine Rede – er sei derzeit lediglich nicht zu Hause anzutreffen.

Gibson: Als Hundehalter fahrlässig?

Vier Cane-Corso-Hunde von Gibson sollen den Spaniel einer Nachbarfamilie angegriffen und tödlich verletzt haben.

Dem Schauspieler wird vorgeworfen, seine Hunde seit Monaten unbeaufsichtigt in der Nachbarschaft herumlaufen zu lassen. Laut dem Tierschutzdienst der Polizei von Fulton County sei Gibsons Fahrlässigkeit als Halter mitverantwortlich für den Vorfall.

