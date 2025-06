«Der gehört meiner Frau», beginnt Calogero (rechts), der Noch-Besitzer, mit dem Rückblick. Experte Detlev Kümmel (links) und Moderator Horst Lichter hören aufmerksam zu. Bild: ZDF

In der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» kommt ordentlich Leben in die Bude. Mit Händlerin Susanne Steiger geht der Bär durch. In der Folge kommt es zur Beinahe-Kollision mit der Studio-Dekoration.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufregung im «Bares für Rares»-Studio um einen der pelzigen Vierbeiner.

Antiquitäten-Experten Detlev Kümmel gefällt ausserordentlich gut, was er präsentiert bekommt.

Ein klarer Fall: Steiff. Selbst die Zugschnur ist noch das Originalstück.

Dass der Koloss bei den Händler*innen für Aufregung sorgen wird, ist rasch absehbar. In der Folge sattelt Susanne Steiger den Bären und macht am Ende fast Bekanntschaft mit der Studiodeko. Mehr anzeigen

Grosse Aufregung am Dienstagnachmittag im «Bares für Rares»-Studio: Mit Händlerin Susanne Steiger geht der Bär durch. Aber keine Sorge: Es handelt sich nicht um die Rückkehr eines «Problembären».

«Der gehört meiner Frau», beginnt Calogero, der Noch-Besitzer, mit dem Rückblick. «Sie hat ihn geschenkt bekommen zwischen 1962 und 1964 von der Grossmutter.»

Eine Freude war das Geschenk damals jedoch nicht. Im Gegenteil: «Sie hat nicht damit gespielt.» Warum nur? «Sie hatte fürchterliche Angst davor.»

Horst Lichter: «Der ist riesig»

Moderator Horst Lichter zeigt sich verständnisvoll: «Der ist ja auch riesig.» Also stand der pelzige Vierbeiner erst bei den Eltern im Wohnzimmer und später im Schlafzimmer.

Nach dem Tod von Calogeros Schwiegereltern will der Bär nun seinen Ruhestand bei einem Sammler verbringen, «damit er noch einen schönen Lebensabend hat».

Antiquitäten-Experten Detlev Kümmel gefällt ausserordentlich gut, was er präsentiert bekommt «Man sieht eine hohe Qualität und die roten Räder verraten es auch schon.»

Ein klarer Fall: Steiff. Der Knopf im linken Ohr ist der Teddypass. Selbst die Zugschnur ist noch das Originalstück.

Das haarige Tier ist ein Reitbär

Der haarige Kollege ist kein Stehbär, sondern ein Reitbär: Einer setzt sich drauf, der andere zieht. «Das würde auch heute noch funktionieren. Die Festigkeit ist absolut gegeben», resümiert der Experte.

Spätestens jetzt ahnt das TV-Publikum: Das wird bei den Händlern sicher ausprobiert.

Auch das Alter lässt sich eindeutig bestimmen – nicht nur wegen der Glasaugen. Der Bär verzückt mit 1960er-Jahre-Charme.

Aufregung im Bares für Rares-Studio: Mit Händlerin Susanne Steiger geht der Bär durchgegangen. Bild: ZDF

«Dann ist der Bär in etwa so alt wie ich», stellt Horst Lichter fest – geboren 1962 – und ergänzt laut lachend, während er liebevoll über seine Glatze strich: Er selbst sei jedoch «nicht ganz so stark behaart».

Der Preis für das nostalgische Tier? «Man darf nicht vergessen: Der Teddy war damals ein Vermögen teuer», gibt Händler Kümmel zu bedenken. Heute seien 350 bis 400 Euro realistisch.

«Den TÜV hat er bestanden!»

Dass der Steiff-Koloss bei den Händler*innen für Aufregung sorgen wird, ist absehbar. Walter «Waldi» Lehnertz ruft galant: «Junge Frau, nehmen Sie Platz», und Susanne Steiger sattelt den Bären.

Ab geht die wilde Fahrt.

So wild, dass die Studiodekoration Bekanntschaft mit Reiterin und Reittier macht. Zum Glück bleibt alles heil. Waldi zuckt nur mit den Schultern: «Den TÜV hat er bestanden.» Vielleicht ja ein Wertsteigerungsmerkmal?

David Suppes macht das Rennen ums höchste Gebot. 450 Euro wechseln den Besitzer. Waldi ist beeindruckt: «Allein dadurch, dass Susi den schon geritten hat, ist das Ding schon 600 wert.»

