Überraschung bei «Germany's next Topmodel» Ex-Miss-Schweiz nimmt an Heidi Klums TV-Show teil

Carlotta Henggeler

12.2.2026

Auch eine Ex-Miss hat sich zu «GNTM» gewagt: Es ist Bianca Sissing, Miss Schweiz 2003.
Auch eine Ex-Miss hat sich zu «GNTM» gewagt: Es ist Bianca Sissing, Miss Schweiz 2003.
Instagram

Heidi Klum startet mit «Germany’s next Topmodel» ins TV-Jahr 2026 – und sorgt aus Schweizer Sicht für eine Überraschung. Unter den Kandidatinnen ist Bianca Sissing, Miss Schweiz 2003. Die 47-jährige Luzernerin will ihrer Modelkarriere Flügel verleihen.

Carlotta Henggeler

12.02.2026, 14:29

12.02.2026, 14:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heidi Klum ist mit der 21. Staffel von «Germany’s next Topmodel» ins TV-Jahr 2026 gestartet, wobei nach den männlichen Bewerbern nun die Kandidatinnen vorgestellt werden.
  • Unter ihnen ist die ehemalige Miss Schweiz 2003, Bianca Sissing, die heute als Yoga-Lehrerin und Meditationscoach in Luzern arbeitet. Die 47-Jährige strebt eine internationale Modelkarriere an und sieht in der Show eine Chance, um durchzustarten.
  • «Germany’s Next Topmodel» läuft zweimal pro Woche, jeweils mittwochs und donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben. 
Mehr anzeigen

Am Mittwoch ist Heidi Klum mit der 21. Staffel von «Germany’s next Topmodel» ins TV-Jahr 2026 gestartet. Zum Auftakt standen die Castings der männlichen Bewerber im Fokus. In der heutigen Folge, am Donnerstag, präsentieren sich die Kandidatinnen.

Darunter ist auch ein bekanntes Schweizer Gesicht: Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing ist dabei. Die 47-jährige Yoga-Lehrerin und Meditationscoach mit Studio in Luzern ist auch kurz im «GNTM-»Trailer zu sehen. Sissing sagt darin über ihr Casting-Abenteuer: «Es bedeutet mir einfach sehr viel, hier zu sein.» 

Ein Plan mit Ansage? Schon im Mai 2025 machte sie kein Geheimnis daraus, dass sie im Ausland durchstarten möchte. «Ich würde ehrlich gesagt gerne international tätig sein – in Spanien, England, Frankreich oder auch in Deutschland. Das würde mich sehr reizen», sagte sie damals. Die Teilnahme an der Castingshow könnte nun der erste grosse Schritt sein.

Bianca Sissing sagt, eine Modelkarriere biete Abwechslung. Zudem habe sich in der Fashionbranche viel – zum Positiven hin – verändert.

Reifere Frauen seien inzwischen als Mannequins gefragt, das sei zu ihrer Miss-Schweiz-Zeit 2003 noch unvorstellbar gewesen. Damals mussten die Model superdünn sein.

Mehr Videos zum Thema

LÄSSER – mit Bianca Sissing

LÄSSER – mit Bianca Sissing

Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht Claudia Lässer im Studio und erzählt von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Die 44-Jährige versucht noch immer, ihre gescheiterte Beziehung zu verarbeiten.

17.03.2023

