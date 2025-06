Überwachungsvideo zeigt die Brutalität der bewaffneten Diebe

Nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Geissens in Saint-Tropez hat Reality-Star Robert Geiss Aufnahmen von Überwachungskameras auf Instagram geteilt. Foto: Instgram/robertGeiss_1964

Der brutale Überfall in der Luxusvilla der Geissens bei Saint-Tropez beschäftigt die Öffentlichkeit seit Tagen. Nun hat Robert Geiss Videos aus den Überwachungskameras auf Instagram veröffentlicht – die Bilder zeigen die dramatischen Minuten im Wohnzimmer des Ehepaares.

Zu sehen sind skrupellose Maskierte, die in Wohnräume eindringen, drohen und Wertsachen zusammenraffen.

Wie der 61-Jährige in dem Post schreibt, handele es sich um Überwachungsaufnahmen, die er inzwischen von der Polizei zurückerhalten habe. Mehr anzeigen

Die Bilder aus den Überwachungskameras im Hause Geiss schockieren. Während Carmen und Robert gemütlich auf ihrer Couch lümmeln, stürmen vier maskierte Männer in ihr Wohnzimmer. Obwohl das Video leicht verschwommen in pixeligen Grautönen erscheint, sind deutlich die Waffen in den Händen der Männer zu sehen. Wie der 61-Jährige in einem Post schreibt, handele es sich um Überwachungsaufnahmen, die er inzwischen von der Polizei zurückerhalten habe.

Je zwei Männer stürzen sich auf Carmen und Robert. Ein Mann greift Carmen an beiden Händen. Carmen wehrt sich und reisst einem Mann mutig die Sturmhaube vom Kopf. Doch schon kurz darauf packt sie der andere Mann von der hinteren Seite der Couch und drückt sie mit einem Klammergriff um den Hals nieder.

Carmen im Schockzustand

Gleichzeit stürmen die zwei anderen Einbrecher auf Robert zu. Verzweifelt versucht er noch aufzustehen – vergeblich. Die zwei Männer schubsen ihn zurück auf die Couch und machen sich an seinen Handgelenken zu schaffen. Einer der Männer schmeisst sich schliesslich auf Robert, um ihn in Schach zu halten.

Im Video auf Instagram hört man die dokumentierende Stimme von Robert Geissen: «Da reisst er mir den Schmuck weg.» Schwer atmend ist auch Carmen im Hintergrund zu hören. Den Schock beim Anblick des Videos ist ihr deutlich anzuhören.

Nachdem die Diebe dem Millionärspaar alle Wertgegenstände vom Körper abgenommen haben, durchwühlt das Gangster-Quartett den Rest des Wohnzimmers auf der Suche nach weiterer wertvoller Beute wie Schmuck und Bargeld.

Fans sind entsetzt

«Vielleicht habt ihr den ein oder einen Tipp, wer könnte einer der Vollidioten gewesen sein», rief Robert Geiss seine Follower auf. «Heute Abend zeigen wir die Gesichter dieser Drecksäcke», sagte seine Ehefrau Carmen. Tatsächlich ist aber nur ein Mann kurz erkennbar, als dieser sich seine Maske erneut überzieht. In dem Video-Post meldeten die Geissens sich aus Monaco, wo sie sich nach den Worten von Robert Geiss sicher fühlen. «Am Ende des Tages muss man sagen, so einen Raubüberfall steckt man nicht so einfach weg.»

Die Geissens sind beim Fernsehen von Einbrechern überrascht worden. Archivbild: dpa

Die Reaktionen der Geissen-Community auf Instagram reichen von totaler Fassungslosigkeit über Wut bis hin zu blankem Entsetzen. «Wie in einem Horrorfilm!!», kommentiert eine Userin. «Omg …unglaublich…Carmen du bist wirklich mutig!», heisst es in einem anderen Kommentar. «Hoffentlich erkennen sie den ohne Maske ganz ganz schnell», wünscht sich eine Frau.

«Bei mir ist immer so ein Up und Down»

Auch dem Sender RTL liegt das Material der Überwachungskameras vor. In der Sendung «Exclusiv – Das Starmagazin» wurden die Bilder am Abend gezeigt. Frauke Ludowig besuchte das Ehepaar in ihrer Villa in Frankreich. «Bei mir ist immer so ein Up und Down», berichtete Carmen der Moderatorin mit brüchiger Stimme. «Eigentlich bin ich stark, denke, die könnten mich nicht brechen. Das können sie auch nicht. Und dann gibt es wieder so eine Situation, wo ich so ein bisschen zusammenbreche.» Aus der Villa ausziehen wollen die beiden dem Sender zufolge aber nicht.

Videos zeigten am Wochenende Palmen, Blaulicht, Sanitäter

Ehemann Robert Geiss hatte am frühen Sonntagmorgen in zwei Videos auf Instagram von einem brutalen Überfall berichtet. «Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten», schilderte er seinen Followern. Carmen sei gewürgt worden und habe eine Schnittwunde am Hals. Im Hintergrund zu sehen: Palmen, Blaulicht und Sanitäter, die im Haus der Geissens stehen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Südfrankreich bestätigte den Raubüberfall, ohne Details zu nennen. Von einem neuen Ermittlungsstand konnten die Fahnder auf Nachfrage am Mittwoch zunächst nicht berichten.

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besass zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.

