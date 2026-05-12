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Wer muss den ESC gewinnen? Umfrage im blue-News-Büro: Diese Songs gehen der Redaktion nicht mehr aus dem Kopf

Lisa Stutz

12.5.2026

260422_ESC_Umfrage_Newsroom_1

260422_ESC_Umfrage_Newsroom_1

27.04.2026

Längst sind alle Songs bekannt, die am ESC performt werden: Die blue News Redaktion verrät im Video, welche sich zu Ohrwürmern entwickelt haben – und unbedingt in die vorderen Ränge kommen müssen.

Redaktion blue News

12.05.2026, 18:30

12.05.2026, 18:34

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