Michelle Obama äussert sich zu Scheidungsgerüchten

Barack und Michelle Obama am US Open 2023. KEYSTONE

Die Abwesenheit von Michelle Obama bei wichtigen Anlässen hat Spekulationen über eine Trennung von Barack Obama entfacht. Trotz ihrer Bemühungen, die Gerüchte zu entkräften, halten sich diese hartnäckig.

Nicolas Barman

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Obamas Abwesenheit bei wichtigen Anlässen und offene Aussagen über Beziehungsprobleme schüren Spekulationen über eine Trennung von Barack Obama.

In einem Podcast und öffentlichen Auftritten betonte Michelle Obama, dass sie selbstbestimmter handle und die Gerüchte unbegründet seien.

Emotionale Belastungen: Der Tod ihrer Mutter sowie die politischen Verpflichtungen beeinflussten Michelles Sichtbarkeit, was fälschlicherweise als Ehekrise interpretiert wurde. Mehr anzeigen

Die Gerüchte über eine mögliche Trennung von Michelle und Barack Obama halten sich hartnäckig, seit Michelle im Dezember letzten Jahres nicht bei der Beerdigung von Jimmy Carter anwesend war.

Trotz der Bemühungen des Paares, die Spekulationen zu zerstreuen, reissen die Gerüchte nicht ab. Am 8. April versuchte Michelle Obama erneut, im Podcast «Work in Progress» Klarheit zu schaffen.

Michelle und Barack Obama galten stets als ein harmonisches Paar. Doch wie in jeder Beziehung gab es auch bei ihnen schwierige Zeiten. Diese Herausforderungen haben sie offen zugegeben, was die Spekulationen über eine mögliche Trennung weiter anheizte.

Die Gerüchte begannen am 30. Dezember 2024, als Barack Obama allein zur Beerdigung des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter erschien. Die Spekulationen verstärkten sich, als er auch bei der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar ohne seine Frau gesehen wurde. Ein US-Peoplemagazin behauptete sogar, das Paar lebe getrennt, was die Situation weiter verschärfte.

Michelle schickt Barack liebevolle Nachricht zum Geburtstag

Trotz der Gerüchte versicherte das Paar, dass es keine Probleme gebe. An Michelles Geburtstag am 18. Januar hinterliess Barack Obama eine liebevolle Nachricht auf Instagram: «Ich habe so viel Glück, die Abenteuer des Lebens mit dir zu erleben. Ich liebe dich!» Diese Botschaft liess wenig Raum für Zweifel.

Barack Obama sorgte jedoch für Verwirrung, als er zugab, dass er nach seinen beiden Amtszeiten als Präsident der Vereinigten Staaten von 2009 bis 2017 in einem «tiefen Defizit» seiner Frau gegenüberstand. Er erklärte, er habe versucht, aus diesem Loch herauszukommen, indem er gelegentlich lustige Dinge unternahm.

Michelle Obama zeigte ebenfalls Offenheit, als sie 2022 über die Präsidentschaft ihres Mannes sagte: «Es war, als ob es zehn Jahre gab, in denen ich Barack nicht ertragen konnte.» Doch laut ihren Aussagen hat Barack die Beziehung nach dieser «langen schwierigen Zeit» erfolgreich wieder aufgebaut.

Michelle Obama: «In diesem Jahr konnten die Leute nicht glauben, dass ich eine Entscheidung für mich selbst treffe»

Am 8. April erklärte Michelle Obama im Podcast «Work in Progress», dass die Öffentlichkeit Schwierigkeiten habe, sich vorzustellen, dass sie unabhängig von ihrem Mann handeln könne. Seitdem das Paar nicht mehr im Weissen Haus lebt, sei es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Entscheidungen für sich selbst treffe, sagte sie.

Michelle betonte: «Wir Frauen kämpfen immer mit dem gleichen Problem: die Menschen zu enttäuschen. In diesem Jahr konnten die Leute nicht einmal glauben, dass ich eine Entscheidung für mich selbst treffe. Sie dachten, mein Mann und ich würden uns scheiden lassen.»

Sie fügte hinzu: «Es gibt Dinge, die ich tue, und andere, die ich nicht tue.» So nahm die ehemalige First Lady im August 2024 an der Democratic National Convention in Chicago teil, um die Kandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris, zu unterstützen. In ihrer Rede gab sie zu, dass es ihr schwerfiel, an der Konvention teilzunehmen, da sie um den Tod ihrer Mutter Marian Robinson trauerte, die im Mai verstorben war.

Ob diese Erklärungen ausreichen, um die Gerüchte zu beenden, bleibt abzuwarten.

Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort