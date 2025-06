Andreas (l.) und Chris Ehrlich von den Ehrlich Brothers. Hier sitzt die Gelfrisur von Andreas noch. KEYSTONE

Bei einer Generalprobe in Dortmund gerieten die Haare eines Magiers der Ehrlich Brothers durch einen Flammenwerfer in Brand. Der Vorfall verlief glimpflich und die Show konnte fortgesetzt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Probe in Dortmund fing Andreas Ehrlichs Haar Feuer, nachdem er einem Flammenwerfer zu nahe kam – verletzt wurde er nicht.

Trotz Schreckmoment blieb das Magier-Duo gelassen: Andreas witzelte über sein «heisses Gesicht», Chris sprach von einer «brandneuen Frisur».

Die Showprobe wurde nach kurzer Pause fortgesetzt, Andreas bezeichnete den Vorfall später als «Glück im Unglück». Mehr anzeigen

Während einer Probe für ihre kommende ZDF-Show in Dortmund kam es bei den Ehrlich Brothers zu einem unerwarteten Zwischenfall. Die Haare von Andreas Ehrlich, einer der beiden Magier, fingen Feuer. Der Vorfall ereignete sich, als er sich zu nah an einem Flammenwerfer bewegte, die im falschen Moment zündete und sein Haar in Flammen setzte.

Trotz des Schocks konnte Andreas Ehrlich schnell wieder lachen und scherzte: «Mein Gesicht ist heiss.» Sein Bruder Chris nahm den Vorfall ebenfalls mit Humor und kommentierte auf Instagram: «Glück im Unglück – immerhin hat mein Bruder jetzt eine brandneue Frisur!»

Die Flammen beschädigten hauptsächlich das Haar des Magiers, es kam zu keinen Verletzungen. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Probe fortgesetzt.

In einem Gespräch mit der «Bild»-Zeitung sagte Andreas Ehrlich über den Vorfall: «Ich habe erst gar nicht realisiert, was genau passiert ist. Ich spürte die Hitze auf meinem Kopf und in meinem Gesicht. Erst als ich die Videoaufzeichnung sah, habe ich realisiert, wie dramatisch es war. Das war wirklich Glück im Unglück!»

Mehr aus dem Ressort