  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Degen fliegt ins Publikum Unfall bei Theaterstück mit Lars Eidinger – Zuschauerin am Kopf verletzt

Carlotta Henggeler

20.2.2026

Schauspieler Lars Eidinger bei der Fotoprobe zu «Peer Gynt» an der Berliner Schaubühne im Februar 2020. (Archivbild)
Schauspieler Lars Eidinger bei der Fotoprobe zu «Peer Gynt» an der Berliner Schaubühne im Februar 2020. (Archivbild)
imago images/Stefan Zeitz

Unfall auf der Bühne: An der Berliner Schaubühne ist «Richard III.» am Donnerstagabend abgebrochen worden. Hauptdarsteller Lars Eidinger liess in einer Kampfszene seinen Degen fallen und traf eine Zuschauerin am Kopf. Eidinger rief nach ärztlicher Hilfe und entschuldigte sich.

Carlotta Henggeler

20.02.2026, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Aufführung von «Richard III.» an der Berliner Schaubühne verletzte Lars Eidinger in einer Kampfszene versehentlich eine Zuschauerin.
  • Die Frau blutete am Kopf, wurde von einer anwesenden Ärztin versorgt und aus dem Saal begleitet, woraufhin Eidinger die Vorstellung abbrach.
  • Wie es der verletzten Zuschauerin geht und ob die nächsten Aufführungen stattfinden, ist bislang unklar.
Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich laut der «Berliner Zeitung» in der Szene, in der Richard zum entscheidenden Kampf gegen Richmond antritt.

Dabei sei Lars Eidinger der Degen unglücklich aus der Hand gerutscht und in Richtung erste Zuschauerreihe geflogen. Dort traf die Waffe offenbar eine ältere Frau am Kopf.

Lars Eidinger (50) ist ein deutscher Schauspielstar und Ensemblemitglied der Berliner «Schaubühne», der unter anderem durch seine Rollen in «Werk ohne Autor» und der Netflix-Serie «Babylon Berlin» einem breiten Publikum bekannt wurde.

Zuschauerin musste verarztet werden

Eidinger reagierte dem Bericht zufolge sofort. Er entschuldigte sich umgehend und ging direkt zur verletzten Zuschauerin. Zudem habe er die Technik angewiesen, den Saal zu beleuchten.

Als das Licht anging, wurde das Ausmass sichtbar: Die Frau soll am Kopf geblutet haben. Eidinger fragte in den Zuschauerraum, ob ein Arzt anwesend sei.

Tatsächlich meldete sich eine Ärztin im Publikum. Sie kümmerte sich um die Verletzte und begleitete sie aus dem Saal. Eidinger sei sichtlich geschockt gewesen und habe die Vorstellung schliesslich abgebrochen. Wie es der Frau aktuell geht und ob die geplanten Aufführungen am Wochenende stattfinden, ist bislang unklar.

«Richard III.» gilt als eines der Erfolgsstücke der Berliner «Schaubühne». Die Inszenierung mit Schauspielstar Lars Eidinger läuft seit Jahren als Dauerbrenner und ist regelmässig ausverkauft.

Mehr Videos aus dem Ressort

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher stand als Teenager zum ersten Mal vor der Kamera. Heute gilt der 32-Jährige als einer der erfolgreichsten Schauspieler der Schweiz. Ein Gespräch über das Drehen von Sexszenen, offene Beziehungen – und seine Eltern sind auch ein Thema.

25.11.2025

Meistgelesen

Airbus-Jet trennten bei Landeanflug nur Sekunden von einer Katastrophe
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Drei Schweizer Ski-Crosserinnen im Halbfinal ++ Werner brilliert in Aerials-Quali ++ Grosse Ehre für Eishockey-Heldinnen
Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen
Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

Mehr zum Thema

«Das Licht» im Kino. Lars Eidinger: «Perfekt ist nur der Tod, alles Lebendige ist fehlbar»

«Das Licht» im KinoLars Eidinger: «Perfekt ist nur der Tod, alles Lebendige ist fehlbar»

Mehr aus dem Ressort

Oscars Verleihung. So oft sind diese Stars leer ausgegangen

Oscars VerleihungSo oft sind diese Stars leer ausgegangen

Wettbewerb. Gewinne Tickets für die Live-Übertragung der Oscars

WettbewerbGewinne Tickets für die Live-Übertragung der Oscars

Filmstar hatte ALS. «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist tot

Filmstar hatte ALS«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist tot