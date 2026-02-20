Schauspieler Lars Eidinger bei der Fotoprobe zu «Peer Gynt» an der Berliner Schaubühne im Februar 2020. (Archivbild) imago images/Stefan Zeitz

Unfall auf der Bühne: An der Berliner Schaubühne ist «Richard III.» am Donnerstagabend abgebrochen worden. Hauptdarsteller Lars Eidinger liess in einer Kampfszene seinen Degen fallen und traf eine Zuschauerin am Kopf. Eidinger rief nach ärztlicher Hilfe und entschuldigte sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Aufführung von «Richard III.» an der Berliner Schaubühne verletzte Lars Eidinger in einer Kampfszene versehentlich eine Zuschauerin.

Die Frau blutete am Kopf, wurde von einer anwesenden Ärztin versorgt und aus dem Saal begleitet, woraufhin Eidinger die Vorstellung abbrach.

Wie es der verletzten Zuschauerin geht und ob die nächsten Aufführungen stattfinden, ist bislang unklar. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich laut der «Berliner Zeitung» in der Szene, in der Richard zum entscheidenden Kampf gegen Richmond antritt.

Dabei sei Lars Eidinger der Degen unglücklich aus der Hand gerutscht und in Richtung erste Zuschauerreihe geflogen. Dort traf die Waffe offenbar eine ältere Frau am Kopf.

Lars Eidinger (50) ist ein deutscher Schauspielstar und Ensemblemitglied der Berliner «Schaubühne», der unter anderem durch seine Rollen in «Werk ohne Autor» und der Netflix-Serie «Babylon Berlin» einem breiten Publikum bekannt wurde.

Zuschauerin musste verarztet werden

Eidinger reagierte dem Bericht zufolge sofort. Er entschuldigte sich umgehend und ging direkt zur verletzten Zuschauerin. Zudem habe er die Technik angewiesen, den Saal zu beleuchten.

Als das Licht anging, wurde das Ausmass sichtbar: Die Frau soll am Kopf geblutet haben. Eidinger fragte in den Zuschauerraum, ob ein Arzt anwesend sei.

Tatsächlich meldete sich eine Ärztin im Publikum. Sie kümmerte sich um die Verletzte und begleitete sie aus dem Saal. Eidinger sei sichtlich geschockt gewesen und habe die Vorstellung schliesslich abgebrochen. Wie es der Frau aktuell geht und ob die geplanten Aufführungen am Wochenende stattfinden, ist bislang unklar.

«Richard III.» gilt als eines der Erfolgsstücke der Berliner «Schaubühne». Die Inszenierung mit Schauspielstar Lars Eidinger läuft seit Jahren als Dauerbrenner und ist regelmässig ausverkauft.

Mehr Videos aus dem Ressort