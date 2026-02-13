Glaubst du auch, dass eine schwarze Katze Unglück bringt? Oder dass man dreimal auf Holz klopfen muss, um Unheil abzuwenden?
Ein bisschen Aberglauben steckt in uns allen – nicht nur an einem Freitag, dem 13.
Im Vergleich mit vielen Stars sind diese Spleens absolut harmlos. blue News verrät dir, welche Promis an die Kraft ungewöhnlicher Rituale glauben.
Jennifer Aniston
Ein spezielles Ritual soll Schauspielerin Jennifer Aniston wieder heil auf den Boden bringen. Vor Besteigen eines Flugzeugs klopft sie von aussen mit der rechten Hand an die Tür und betritt die Maschine mit dem rechten Fuß zuerst.
Taylor Swift
Taylor Swift hat es mit der 13. Die Zahl brachte ihr schon mehrfach Glück, ausserdem wurde die Sängerin an einem 13. geboren. Deshalb malte sie sich die Zahl lange Zeit vor jedem Auftritt auf den Handrücken.
Chris Martin
Damit Coldplay-Frontmann Chris Martin immer richtig singt, putzt er sich vor jedem Auftritt die Zähne. Die Fans in der ersten Reihe dürfen sich über den frischen Atem freuen.
Axel Rose
Musiker Axel Rose war sich einst sicher, dass der Buchstabe M verflucht sein müsse. Deshalb spielten Guns N' Roses früher nie in Städten, die mit einem M anfingen.
Kim Kardashian
Kim Kardashian betritt Flugzeuge immer zuerst mit dem rechten Fuss Doch nicht nur um das eigene Wohl ist sie besorgt: Sie fasse sich immer an ihr Haar und spreche ein Gebet, wenn sie einen Krankenwagen höre, damit es dem Verletzten gut ergehe, erklärte die Fashion-Ikone in einem Interview.
Megan Fox
Musik von Britney Spears nimmt Megan Fox die Flugangst. Nur dann weiss die Schausielerin, dass das Flugzeug nicht abstürzen wird.
Giovanni Trapattoni
Die italienische Trainer-Legende Giovanni Trapattoni schwört auf göttlichen Beistand: Ein Weihwasserfläschchen, das ihm seine Schwester, eine katholische Nonne, geschenkt hat, soll ihm Glück bringen.
Barack Obama
Glück von oben erhofft sich auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Eine Hindu-Gottheit und eine Silberkette mit Maria-Anhänger und einem anderen Heiligen sollen ihn vor Bösem schützen.
Cate Blanchette
Die Dreharbeiten zu «Der Herr der Ringe» hatten für Schauspielerin Cate Blanchett etwas Magisches. Deshalb liess sie sich ihre Elben-Ohren in Bronze giessen. Sie nutzt die Lauscher noch heute als Kraftquelle.
Ariane Grande
Schräg, aber irgendwie geschmackvoll: Sängerin Ariana Grande gab einmal zu, dass sie früher vor Vorsprech-Terminen immer einen Schoko-Donut essen ass - das sollte Glück bringen.
2015 tauchte ein entsprechendes Video auf, das Grande allerdings einigen Ärger einbrachte: Sie leckte Donuts ab, die hinterher in einer Bäckerei verkauft wurden – oder es sah zumindest so aus.
Nicolas Cage
Schauspieler Nicolas Cage klopft dreimal auf Holz, um Unglück von sich fernzuhalten. Damit gehört er allerdings noch zu den Normalos unter den Hollywood-Stars.
Michael Jordan
Basketball-Legende Michael Jordan trug während seiner gesamten Karriere bei den Chicago Bulls die blauen Shorts seiner alten College-Mannschaft aus North Carolina.
Emma Roberts
Wenig originell, aber dennoch abergläubisch ist Emma Roberts. Die Schauspielerin vermeidet es, unter einer Leiter durchzugehen.
Mehr Videos aus dem Ressort
Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...
Trotz Höhenangst auf Berge steigen und über Brücken gehen? Höhencoach David Elsasser behauptet, er helfe sogar hoffnungslosen Fällen dabei, ihre Angst zu überwinden. Ein Selbstversuch.