Freitag, der 13. Unglück und Aberglaube – 13 Stars und ihre seltsamen Rituale

Bruno Bötschi

13.2.2026

Kein Aberglaube, aber ein Rekord der besonderen Art: Mit einem mehr oder weniger spontan zusammengestellten Gruppen-«Selfie» mit Moderatorin Ellen DeGeneres und zahlreichen weiteren Stars wurde an der Oscar-Verleihung 2014 ein neuer X-Rekord (damals noch Twitter) aufgestellt.
Kein Aberglaube, aber ein Rekord der besonderen Art: Mit einem mehr oder weniger spontan zusammengestellten Gruppen-«Selfie» mit Moderatorin Ellen DeGeneres und zahlreichen weiteren Stars wurde an der Oscar-Verleihung 2014 ein neuer X-Rekord (damals noch Twitter) aufgestellt.
Bild: Keystone

Sie putzen sich die Zähne, setzen sich falsche Ohren auf, hören Musik von Britney Spears und tragen uralte Unterhosen: Mit diesen kuriosen Mitteln bekämpfen die Promis ihren Aberglauben.

Teleschau

13.02.2026, 18:14

13.02.2026, 18:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Holz klopfen? Salz über die Schulter werfen? Solche Vorkehren gegen Unheil haben am Freitag, den 13., Hochkonjunktur.
  • Seltsame Rituale und ungewöhnliche Glücksbringer kennen auch viele prominente Menschen.
  • blue News verrät dir, welche Promis bekannt sind für ihre verrückten Spleens.
Mehr anzeigen

Glaubst du auch, dass eine schwarze Katze Unglück bringt? Oder dass man dreimal auf Holz klopfen muss, um Unheil abzuwenden?

Ein bisschen Aberglauben steckt in uns allen – nicht nur an einem Freitag, dem 13.

Im Vergleich mit vielen Stars sind diese Spleens absolut harmlos. blue News verrät dir, welche Promis an die Kraft ungewöhnlicher Rituale glauben.

Jennifer Aniston

Ein spezielles Ritual soll Schauspielerin Jennifer Aniston wieder heil auf den Boden bringen. Vor Besteigen eines Flugzeugs klopft sie von aussen mit der rechten Hand an die Tür und betritt die Maschine mit dem rechten Fuß zuerst.

Taylor Swift

Taylor Swift hat es mit der 13. Die Zahl brachte ihr schon mehrfach Glück, ausserdem wurde die Sängerin an einem 13. geboren. Deshalb malte sie sich die Zahl lange Zeit vor jedem Auftritt auf den Handrücken.

Taylor Swift.
Taylor Swift.
Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Chris Martin

Damit Coldplay-Frontmann Chris Martin immer richtig singt, putzt er sich vor jedem Auftritt die Zähne. Die Fans in der ersten Reihe dürfen sich über den frischen Atem freuen.

Axel Rose

Musiker Axel Rose war sich einst sicher, dass der Buchstabe M verflucht sein müsse. Deshalb spielten Guns N' Roses früher nie in Städten, die mit einem M anfingen.

Kim Kardashian

Kim Kardashian betritt Flugzeuge immer zuerst mit dem rechten Fuss Doch nicht nur um das eigene Wohl ist sie besorgt: Sie fasse sich immer an ihr Haar und spreche ein Gebet, wenn sie einen Krankenwagen höre, damit es dem Verletzten gut ergehe, erklärte die Fashion-Ikone in einem Interview.

Kim Kardashian.
Kim Kardashian.
Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Megan Fox

Musik von Britney Spears nimmt Megan Fox die Flugangst. Nur dann weiss die Schausielerin, dass das Flugzeug nicht abstürzen wird.

Giovanni Trapattoni

Die italienische Trainer-Legende Giovanni Trapattoni schwört auf göttlichen Beistand: Ein Weihwasserfläschchen, das ihm seine Schwester, eine katholische Nonne, geschenkt hat, soll ihm Glück bringen.

Giovanni Trapattoni.
Giovanni Trapattoni.
Bild: Keystone

Barack Obama

Glück von oben erhofft sich auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Eine Hindu-Gottheit und eine Silberkette mit Maria-Anhänger und einem anderen Heiligen sollen ihn vor Bösem schützen.

Cate Blanchette 

Die Dreharbeiten zu «Der Herr der Ringe» hatten für Schauspielerin Cate Blanchett etwas Magisches. Deshalb liess sie sich ihre Elben-Ohren in Bronze giessen. Sie nutzt die Lauscher noch heute als Kraftquelle.

Ariane Grande

Schräg, aber irgendwie geschmackvoll: Sängerin Ariana Grande gab einmal zu, dass sie früher vor Vorsprech-Terminen immer einen Schoko-Donut essen ass - das sollte Glück bringen.

Ariana Grande.
Ariana Grande.
Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

2015 tauchte ein entsprechendes Video auf, das Grande allerdings einigen Ärger einbrachte: Sie leckte Donuts ab, die hinterher in einer Bäckerei verkauft wurden – oder es sah zumindest so aus.

Nicolas Cage

Schauspieler Nicolas Cage klopft dreimal auf Holz, um Unglück von sich fernzuhalten. Damit gehört er allerdings noch zu den Normalos unter den Hollywood-Stars.

Michael Jordan

Basketball-Legende Michael Jordan trug während seiner gesamten Karriere bei den Chicago Bulls die blauen Shorts seiner alten College-Mannschaft aus North Carolina.

Emma Roberts

Wenig originell, aber dennoch abergläubisch ist Emma Roberts. Die Schauspielerin vermeidet es, unter einer Leiter durchzugehen.

