Die älteste Tochter von Carmen wäre bei der Geburt «fast gestorben» Die zweifache Mutter Carmen Geiss spricht in einem Podcast über die schwierige Geburt ihrer ältesten Tochter Davina (links). Bild: IMAGO/Future Image Ein Jahr nach Davina kommt Tochter Shania zur Welt und macht die Familie von Robert und Carmen Geiss komplett. Bild: IMAGO/Andreas Beil Im Gespräch mit Komiker-Paar Hazel Brugger und Thomas Spitzer teilen die Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ihre Beziehungstipps. Bild: WR/Joschua Michels

Reality-Ikone Carmen Geiss spricht in einem Podcast über die schwierige Geburt ihrer ältesten Tochter. Nach Problemen beim Kaiserschnitt wäre die heute 20-jährige Davina dabei offenbar fast gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für einen vierteiligen Podcast haben die Geissens Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihre Villa in Saint-Tropez eingeladen.

In Folge zwei enthüllt Carmen Geiss, dass ihre älteste Tochter Davina bei der Geburt fast gestorben wäre.

Beim Kaiserschnitt, so die 58-jährige Reality-Ikone, habe der Arzt zweimal schneiden müssen, um das Leben ihres Kindes zu retten. Mehr anzeigen

Für den SWR3 Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» treffen Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer Carmen und Robert Geiss zum gegenseitigen Kennenlernen. Während vier Folgen sollen die zwei Promi-Paare herausfinden, ob sie miteinander befreundet sein wollen.

Nachdem in der ersten Folge viel langweiliges Geplauder zu hören war — Luxus, Helikopter fliegen und Partnertausch waren die Themen — wird es in Folge zwei nun deutlich dramatischer.

Thomas Spitzer wollte im Kreissaal Fussball gucken

Die Geburt der Kinder von den Reality-Ikonen und des Komiker-Paares sind das Thema. «Hast du normal geboren?», fragt Carmen Geiss Hazel Brugger.

Brugger: «Spontan ... wie man sagt. Aber es hat sich nicht so spontan angefühlt.»

Robert Geiss: «Es ist nicht herausgefallen?»

Brugger: «Nein.»

Spitzer: «Wisst ihr, was die letzte Frage war, die ich Hazel vor der Entbindung gestellt habe? Wie ist das Passwort von unserem Computer? Ich sass mit dem Laptop im Kreissaal, wollte Fussball gucken und habe nicht gecheckt, dass es losging.»

Carmen Geiss: «Mittlerweile eine Fussballmannschaft»

Ihre beiden Töchter Davina und Shania sind der Stolz von Carmen und Robert Geiss. Bis sich die deutschen Realitystars über Nachwuchs freuen durfte, musste das Paar einen schmerzhaften Weg zurücklegen.

Geiss erlitt neun Fehlgeburten. Mit 17 Jahren, das Paar war gerade zusammengekommen, hatte die heute 58-Jährige zudem eine lebensgefährliche Eileiterschwangerschaft.

«Kein Arzt hat das erkannt, einer meinte, ich sei eine Simulantin», sagt die Geiss im Podcast. «Ich wäre lieber gestorben, als weiterhin diese Schmerzen zu haben. Ich konnte nicht mehr reden.»

Der Eileiter sei kurz vor dem Platzen gewesen. In der Folge fuhr Robert Geiss seine Frau ins Spital, wo der Eileiter schliesslich entfernt wurde. «Heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Sonst hätte ich mittlerweile eine ganze Fussballmannschaft», sagt Carmen Geiss.

Der grösste Traum der Geissens

«Ihr grösster Traum» sollte für die Geissens doch noch wahr werden. Am 30. Mai 2003 kommt Tochter Davina zur Welt. An die Geburt im Spital von Monaco erinnert sich die Carmen Geiss als sei es gestern gewesen:

«Der Arzt war minutenlang am Kämpfen. Man hörte nichts.» Schliesslich musste der Mediziner eine Entscheidung treffen und ein zweites Mal schneiden. «Sonst wäre das Kind gestorben.»

Schlussendlich geht alles gut – und Davina kommt gesund zur Welt. Ein Jahr später erblickt Tochter Shania das Licht der Welt und macht die Familie komplett.

Davina wird von Caroline von Monaco begrüsst

Unvergesslich bleibt die Geburt von Davina noch aus einem weiteren Grund: Caroline von Monaco war einer der ersten Menschen, der sie auf der Welt begrüsste.

Der letzte Sonntag im Mai ist Muttertag in Frankreich und wird auch im Fürstentum gefeiert. Da in Monaco aber nicht jeden Tag ein Baby zur Welt kommt, sei die Prinzessin an diesem 30. Mai für den Palast im Krankenhaus unterwegs gewesen.

Eigentlich hätte Carolines Schwester Stephanie kommen sollen, erinnert sich Carmen Geiss. «Aber die war nicht da. Deshalb kam Caroline.»

