Lisa Marie Presley starb im Januar. Die Tochter von Elvis Presley wurde nur 54 Jahre alt. Nachdem zuerst die Familie monatelang um ihr Erbe gestritten hat, klagt nun ein Kreditunternehmen auf 3,8 Millionen Dollar.

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 im Alter von 54 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles an den Folgen eines Dünndarmverschlusses.

Nach dem Tod der einzigen Tochter von Rock'n'Roll-König Elvis gab es monatelange Erbstreitigkeiten um ihr Vermögen. Im Mai teilte die Familie dann mit, dass diese beigelegt werden konnten.

Doch jetzt wird bekannt, dass es um Lisa Marie Presleys Finanzen offenbar nicht gut bestellt sein soll. Zwar gehört das legendäre Graceland, in dem ihr Vater lebte, zu ihrem Besitz. Gleichzeitig soll sie aber auch Schulden gehabt haben.

Presley soll Graceland als Sicherheit angegeben haben

Nun könnte ein neuer Rechtsstreit auf die Erben zukommen: Ein Kreditunternehmen klagt auf mehrere Millionen Dollar.

«Naussany Investments & Private Lending» hat Lisa Maries Erben laut dem Online-Newsportal «Entertainment Tonight» auf 3,8 Millionen Dollar, umgerechnet also knapp 3,6 Millionen Schweizer Franken, verklagt.

Presley soll vor fünf Jahren in dieser Höhe einen Kredit bei der privaten Firma aufgenommen haben. In der Folge habe sie diesen aber nie zurückgezahlt.

Gerichtsunterlagen zufolge versuchte das Unternehmen mehrfach, das Geld zurückzubekommen, seit März 2022 hat es aber keinen Kontakt mehr zu Lisa Marie gehabt.

Als Sicherheit für den Kredit, den sie den Unterlagen zufolge bis Mai 2022 hätte zurückzahlen sollen, soll Presley ihre Anteile an «Elvis Presley Enterprises» und Graceland angegeben haben.

Presley nahm mehrere Kredite auf

Wofür Lisa Marie Presley den Millionen-Kredit gebraucht haben soll, geht aus den Gerichtsunterlagen nicht hervor.

«Naussany Investments & Private Lending» gibt jedoch an, die Klage fallen lassen zu wollen, sollten sie innerhalb von 45 Tagen 2,85 Millionen Dollar, also etwa 2,6 Millionen Schweizer Franken, aus dem Nachlass der Sängerin bekommen. Das entspräche rund 75 Prozent der ursprünglich geforderten Summe.

Der Kredit aus dem Jahr 2018 soll übrigens nicht der erste gewesen sein, den Lisa Marie Presley bei dem Unternehmen aufnahm. Bereits zwei Jahre vorher soll sich die Sängerin 450'000 Dollar geliehen haben. Dieses Geld habe sie aber bereits einen Monat später wieder zurückbezahlt.

