Urologin verrät Günther Jauch pikante Details aus Spitalalltag

Die Urologin Paula Menold sorgt in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» für Erheiterung bei Moderator Günther Jauch. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Am zweiten Tag der 3-Millionen-Euro-Woche von «Wer wird Millionär?» gibt eine Urologin Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Moderator Günther Jauch will es genau wissen und entlockt der Kandidatin eklige Details.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der RTL-Show «Wer wird Millionär?» geht es in dieser Quiz-Woche um den Gewinn von drei Millionen Euro.

Dabei weckt am zweiten Tag Urologin Paula Menold die Neugierde von Moderator Günther Jauch auf besondere Art.

Jauch will es ganz genau wissen und entlockt der «entwaffnend offenen» Kandidatin pikante bis eklige Anekdoten aus ihrem Arbeitsalltag – sehr zur Erheiterung des Publikums. Mehr anzeigen

Eine humorvolle Urologin stiehlt an Tag zwei der grossen 3-Millionen-Euro-Woche von «Wer wird Millionär?» allen anderen Kandidat*innen die Show.

Dabei hätte es Paula Menold aus München fast nicht auf den Ratestuhl geschafft, vertippte sich in der Auswahlrunde sogar bei einer Medizinfrage.

Als die Ärztin Günther Jauch dann schliesslich gegenüber sitzt, ist sie total aufgeregt: «Ich hatte Sorge, dass es gar nichts mehr wird und jetzt habe ich ganz viel Durst», sagt sie und leert ihr Wasserglas in einem Zug. Der Moderator schmunzelt: «Hauen Sie es weg.»

«Nierensteine entfernen ist wie Counter-Strike spielen»

Günther Jauch ist neugierig und will wissen, wie viel Prozent der Patienten Männer sind: «70 Prozent», so die Urologin. Männer seien für urologische Probleme anfälliger als Frauen, denn: «Die haben ja diese Geschlechtsteile ...»

Der Moderator tut bestürzt: «Jetzt kommen ja Sachen raus hier», sagt er. Paula Menold, die in einem Krankenhaus arbeitet, ist überzeugt: «Urologen sind die entspanntesten Ärzte, das ist immer ein lustiger Haufen.»

Der Quizmaster will mehr über den Alltag der Ärztin erfahren: «Sie sollen mal gesagt haben: ‹Nierensteine entfernen ist wie Counter-Strike spielen› - das müssen Sie erklären!»

Die Kandidatin tut dies nur zu gerne und erläutert im Detail, wie gerne sie Nierensteine entfernt: von den ganz kleinen bis zu den «richtig krassen Oschis», die schon mal 25 Millimeter oder grösser sein können.

Denen rücke sie dann mit einem lautstarken Laser zu Leibe, daher der Vergleich mit dem Computerspiel. Günther Jauch kalauert: «Vielen Dank für den ersten Teil des urologischen Proseminars. Sie sind ja entwaffnend offen.»

Moderator Jauch hat «Bilder im Kopf»

Die Quizfragen bereiten der Ärztin keinerlei Bauchschmerzen, sie beantwortet alle sicher. Günther Jauch nutzt die Zeit, um mehr über den Alltag der Urologin zu erfahren: «Wie beruhigen Sie denn nervöse Männer?», hakt er nach.

«Durch Handauflegen», sagt die Kandidatin und kichert. «Auf- oder anlegen?», spielt ihr der Moderator den Ball zurück.

Der Moderator Jauch fragt Urologin Menold über ihren Alltag aus. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Als Paula Menold dann aber erzählt, dass sie an einem Tag gleich zweimal «etwas ins Auge bekommen hat», was ziemlich «eklig» war, wird es Günther Jauch dann doch zu plastisch.

«Nee, jetzt habe ich Bilder im Kopf!» Mit zwei Jokern und 16'000 Euro darf die Urologin am Freitag erneut antreten und sich Hoffnung machen auf die drei Millionen Euro.

Genau so viel Geld erspielt haben Rentnerin Jutta Wagner, Studentin Laetizia Richter, Schulleiter Christian Nagel aus Österreich sowie Sales Manager Philipp Bradaric. Allein Romanautorin Christa Meimberg geht mit 32'000 Euro ins grosse Finale am Freitag.

