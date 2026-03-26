Millionen aus Andress-Vermögen verschwunden – Spur führt in die Toskana

Ursula Andress hat eine Strafanzeige gegen ihren Vermögensverwalter eingereicht. Das Geld ist jetzt in Italien aufgetaucht. (Archivbild) picture alliance / Volker Dornberger/dpa

Ermittlungen wegen Geldwäsche im Fall Ursula Andress: Veruntreute Millionen ihres Vermögens sollen in undurchsichtige Anlagen und Investments in der Toskana geflossen sein, melden italienische Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ermittlungen zeigen, dass mutmasslich veruntreute Gelder von Ursula Andress in Immobilien und Anlagen in der Toskana geflossen sind, wobei Vermögenswerte von rund 20 Millionen Euro sichergestellt wurden.

Im Zentrum steht ihr verstorbener Vermögensverwalter, der über Jahre hinweg ohne ihr Wissen Millionen umgeleitet und in komplexe Investments gesteckt haben soll.

Schweizer und italienische Behörden untersuchen ein weit verzweigtes Netzwerk von Transaktionen und Beteiligten, um die Geldflüsse vollständig nachzuvollziehen. Mehr anzeigen

Geld aus dem Vermögen von Ursula Andress, das mutmasslich abgezweigt wurde, ist laut Ermittlungen in Immobilien in der Toskana investiert worden. Darauf deuten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Florenz hin, die gemeinsam mit der Finanzpolizei durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wurden Vermögenswerte im Umfang von rund 20 Millionen Euro sichergestellt – sie gelten als mutmassliche Erträge aus Geldwäscherei zulasten der Schauspielerin, das berichten diverse italienische Medien, darunter «La Repubblica».

Auslöser war eine Anzeige, die Andress im Kanton Waadt eingereicht hatte. Sie machte einen erheblichen Vermögensrückgang von rund 18 Millionen Franken geltend. Im Zentrum steht ihr ehemaliger Vermögensverwalter Eric Freymond, der inzwischen verstorben ist. Er soll über Jahre hinweg Gelder ohne ihr Wissen umgeleitet und neu angelegt haben.

Geld von Bond-Girl floss in Immobilienportfolio

Die Schweizer Behörden gehen von einem strukturierten Vorgehen aus, bei dem finanzielle Mittel über zahlreiche schwer durchschaubare Transaktionen verschoben wurden. Die Gelder sollen unter anderem in Beteiligungen, Kunstwerke und weitere Anlagen geflossen sein. Auch weitere Personen aus dem Umfeld der Vermögensverwaltung – darunter juristische Fachpersonen – stehen im Fokus der Abklärungen.

Aufgrund von Verbindungen nach Italien, insbesondere in die Region um Florenz, wurde die internationale Zusammenarbeit aktiviert. Die italienischen Behörden verfolgen dabei das Ziel, die Geldflüsse lückenlos nachzuvollziehen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die Mittel unter anderem in ein exklusives Immobilienportfolio in San Casciano Val di Pesa investiert. Dieses umfasst mehrere Liegenschaften sowie Grundstücke mit Wein- und Olivenanbau. Ergänzt wird das Portfolio durch Kunstgegenstände und weitere finanzielle Werte.

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