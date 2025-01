US-Filmemacher Jeff Baena mit 47 Jahren gestorben Jeff Baena war mit der US-Schauspielerin Aubrey Plaza verheiratet. (Archivbild) Bild: IMAGO/MediaPunch Jeff Baena war in der Independent-Filmszene bekannt. (Archivbild) Bild: dpa US-Filmemacher Jeff Baena mit 47 Jahren gestorben Jeff Baena war mit der US-Schauspielerin Aubrey Plaza verheiratet. (Archivbild) Bild: IMAGO/MediaPunch Jeff Baena war in der Independent-Filmszene bekannt. (Archivbild) Bild: dpa

US-Regisseur Jeff Baena holte seine Ehefrau Aubrey Plaza mehrmals für Independentfilme vor die Kamera. Auch als Drehbuchautor machte er sich einen Namen. Nun ist Baena mit 47 Jahren gestorben.

DPA, Vanessa Büchel dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeff Baena wurde am Freitagmorgen leblos in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden, wie US-Medien berichten.

Der US-Filmemacher war mit «The White Lotus»-Schauspielerin Aubrey Plaza verheiratet.

Der Drehbuchautor wurde 47 Jahre alt. Mehr anzeigen

«The White Lotus»-Schauspielerin Aubrey Plaza (40) trauert um ihren Ehemann: Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena ist tot, wie ein Sprecher des Filmemachers und die Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles laut US-Medien bestätigten.

Eine Sprecherin von Plaza verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf einen entsprechenden Bericht des Filmportals Deadline.com, demnach die Familie des Verstorbenen sagte, sie sei am Boden zerstört, und um Privatsphäre bat.

Wie «Daily Mail» berichtete, wurde Baena am Freitagmorgen leblos von einer Assistentin in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Nur wenig später wurde er als tot erklärt. Die Todesursache ist derzeit unklar. Der Filmschaffende wurde 47 Jahre alt.

Aubrey Plaza und Jeff Baena gaben sich 2021 das Jawort

Plaza (40) und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Die «Parks and Recreation»-Darstellerin spielte unter anderem auch in Baenas Filmen «Life After Beth» (2014), «The Little Hours» (2017) und «Spin Me Round» (2022) mit.

In der Independent-Szene war der in Miami geborene Baena auch als Drehbuchautor bekannt. Zusammen mit Regisseur David O. Russell (66) verfasste er das Skript für die bissige Komödie «I Heart Huckabees» (2004) über Sinn-Suche und Lebenskrisen, die mit Dustin Hoffman (87), Jude Law (52), Jason Schwartzman (44), Isabelle Huppert (71) und Lily Tomlin (85) verfilmt wurde.

Nach seinem Abschluss an der NYU Film School wagte Baena den Schritt nach Los Angeles, wo er Karriere machen wollte. Er startete als Produktionsassistent für Regisseur und Produzent Robert Zemeckis (72). Sein Regiedebüt gab er mit «Life After Beth».

