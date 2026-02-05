  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir erhielten einen Anruf» US-Kinobetreiber veräppelt «Melania» – prompt beklagt sich Amazon

Julian Weinberger

5.2.2026

Am vergangenen Freitag feierte die Kino-Dokumentation über Melania Trump ihr Debüt.
Am vergangenen Freitag feierte die Kino-Dokumentation über Melania Trump ihr Debüt.
Bild: Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Dieser Witz schlug hohe Wellen: Ein US-Kinobetreiber mokierte sich auf einer Reklame über «Melania». Daraufhin zog Amazon Konsequenzen. Einschüchtern lässt sich der Kinobetreiber davon nicht.

Julian Weinberger

05.02.2026, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Humor scheint in Amazons Führungsriege nicht weit verbreitet: Der harmlose Witz eines US-Kinobetreibers über den Film «Melania» animierte das Unternehmen zu einer Beschwerde.
  • In der Folge entzog Amazon dem Kino in Lake Oswego noch am Startwochenende die Aufführungssrechte an dem Film.
  • Kinobetreiber Jordan Perry nahm es mit Humor: Er hatte bis dato ohnehin erst 196 Dollar mit «Melania» verdient.
Mehr anzeigen

40 Millionen US-Dollar für die Rechte und zusätzliche 35 Millionen US-Dollar für die Marketingkampagne: Amazon liess sich die Kino-Dokumentation «Melania» einiges kosten.

International wurde die Produktion in den Kinosälen abgestraft, in heimischen Gefilden startete sie dagegen durchaus beachtlich: Am Startwochenende spielte Melania in den USA und Kanada sieben Millionen Dollar ein. Besser startete ein Dokumentarfilm zuletzt vor 14 Jahren.

Juristischer Krimi. Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Juristischer KrimiWird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Beinahe nichts zu diesem Wert hat das «Lake Theater and Cafe» in Lake Oswego beigetragen. Trotzdem schaffte es das Kino nun in die Schlagzeilen – und auf die rote Liste von Amazon.

Als «Melania» angelaufen war, warb das Kino mit einer durchaus provokanten Reklame für den Film. «Um deinen Feind zu besiegen, musst du ihn kennen. ‹Melania› startet am Freitag», war darauf zu lesen.

Filmfans protestierten gegen Kino, weil es «Melania» zeigte

Bei Amazon fand man derlei Witze auf Kosten des neuen Prestigeprojekts weniger lustig. «Wir erhielten einen Anruf, dass die höheren Stellen (bei Amazon) verärgert darüber waren, wie unser Plakat ihren Film bewarb», verriet das Kino am Montag bei Instagram. Als Konsequenz für den frechen Spruch entzog Amazon dem Kino die Aufführungsrechte noch am Startwochenende.

Kinobetreiber Jordan Perry hatte damit kein Problem, wie «Oregon Live» berichtet. Schon ehe die Beschwerde von Amazon eintrudelte, habe der Film nur sehr wenig Anklang bei seinen Besucher*innen gefunden. Mehr noch: Das Kino informierte via Instagram, es habe unzählige «E-Mails, Voicemails und Google/Yelp-Bewertungen» erhalten. Viele davon zeigten Unverständnis dafür, dass Melania im Kino der 40'000-Einwohner-Stadt überhaupt gezeigt werde.

Nachdem der scheinbar harmlose Witz so hohe Wellen geschlagen hatte, versuchte sich Perry auf der Website des Kinos um eine Erklärung. «Finanziell gesehen war der Filmmarkt in dieser und der nächsten Woche eine Wüste», beschrieb er seine Intention, «Melania» eine Chance zu geben. Filmalternativen seien rar gewesen und seine eigene Neugierde auf «dieses unerklärliche Eitelkeitswerk der Frau des derzeitigen Präsidenten» sei gross gewesen.

«Melania» spielt nur 196 Dollar ein

Mit diesem Interesse stand Perry jedoch grösstenteils alleine da – zumindest im «Lake Theater and Cafe».

«Wir haben diese Woche insgesamt 196 Dollar an den Jeff Bezos Trust Fund gespendet (weit mehr an den Hamnet Trust Fund, danke, Hamnet-Liebhaber)», witzelte Perry über die schlechten Ticketerlöse in seinem Kino. «Jeff Bezos wird die 196 Dollar nicht bemerken.» Des Weiteren vermutete der Kinomanager, er stehe nun womöglich «auf der schwarzen Liste von Amazon».

Doku von und mit Amerikas First Lady. «Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts

Doku von und mit Amerikas First Lady«Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts

Gleichermassen schien es Perry wichtig sein zu betonen, dass er sein Kinoprogramm nicht unter politischen Gesichtspunkten plane. «Ich halte Melania nicht für den Feind, ich halte sie nicht für den Teufel», schrieb er in seiner Erklärung. Auch wolle er Donald Trump keine Schuld an der nationalen Spaltung geben, wenngleich Perry meinte: «Ich glaube, dass Trump sie ausnutzt.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer.

22.01.2026

Mehr zum Thema

Doku von und mit Amerikas First Lady. «Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts

Doku von und mit Amerikas First Lady«Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts

«Er ist cineastisch». Wettbüros setzen bei «Melania» auf miese Kritik und einen Flop an der Kinokasse

«Er ist cineastisch»Wettbüros setzen bei «Melania» auf miese Kritik und einen Flop an der Kinokasse

Friedliches Zusammenleben. Melania Trump ruft nach tödlichen Schüssen zur Einheit auf

Friedliches ZusammenlebenMelania Trump ruft nach tödlichen Schüssen zur Einheit auf

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»