Gerichtsmediziner rückt völlig neue Theorie in den Fokus

Vor einer Woche wurden Schauspieler Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa tot aufgefunden. Die Umstände bleiben mysteriös. Doch nun präsentiert ein Gerichtsmediziner eine überraschende Theorie.

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am 26. Februar tot in ihrem Anwesen in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden.

Wie sich in den Tagen danach herausstellte, hatten die beiden Leichen bereits mehr als eine Woche in dem Haus gelegen.

Mit dem Tod von Hackman und Arakawa sind nach wie vor zahlreiche Unklarheiten verbunden.

Jetzt präsentierte Pathologe Dr. Michael Baden im US-amerikanischen TV-Sender Fox mögliche Theorien.

Die Hintergründe des Todes von Hollywood-Schauspieler Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa bleiben auch nach knapp einer Woche offen.

Eine «umfassende Untersuchung» zu Gaslecks und Kohlenmonoxid kurz nach dem Auffinden der Leichen blieb demnach ohne «nennenswerte Ergebnisse», wie das Sheriffs-Büro im Bezirk Santa Fe, New Mexico, mitteilte. Zwar sei an einer Herdplatte eine geringe Gaskonzentration festgestellt worden – diese sei aber nicht tödlich gewesen.

Seit dem Auffinden des Ehepaars zusammen mit einem toten Hund Mittwoch vergangener Woche dauern die Ermittlungen an. Nach Einschätzung von Experten lagen die Leichen mehr als einer Woche unbemerkt in ihrem Anwesen.

Herzschrittmacher funktionierte nicht mehr

Eine Auswertung des Herzschrittmachers von Gene Hackman habe ergeben, dass dieser am 17. Februar aufgehört habe zu funktionieren, hatte Sheriff Adan Mendoza vor einigen Tagen mitgeteilt. Deswegen liege es nahe, dass dies der letzte Tag im Leben des Oscar-Preisträgers gewesen sei.

Auch die ersten Ergebnisse einer Autopsie liessen keine Rückschlüsse auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zu. Zudem sei keine äussere Gewalteinwirkung festzustellen gewesen.

Die Ermittlungen fokussieren sich dabei unter anderem auch auf einen Tablettenbehälter, der in der Nähe der Leiche Arakawas entdeckt worden sei. Dieser sei ein «sehr wichtiges Beweisstück» und «besorgniserregend», so die Polizei vor einigen Tagen.

Bei einer Durchsuchung des Hauses hatten die Ermittler mehrere Gegenstände mitgenommen, darunter die Mobiltelefone des Paares.

Bekannter Pathologe bringt neue Theorien ins Spiel

Bei den Ermittlungen zur Todesursache des Ehepaars Hackman-Arakawa kommen auch neue Theorien ins Spiel – unter anderem auch deshalb, weil der Hollywood-Schauspieler tot in einem Windfang, seine Frau jedoch im Badezimmer gefunden wurde.

Die Polizei stellt sich etwa die Frage, was genau sich kurz vor dem Tod des Paares in der Villa abgespielt haben könnte. Der County Sheriff von Santa Fe, Adan Mendoza, gab in einer Pressekonferenz zu, dass das eine ziemliche Herausforderung sei: «Normalerweise rekonstruieren wir die Abfolge der Ereignisse vor dem Tod und bekommen dadurch schon wichtige Hinweise.»

Im Fall von Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa müssten er und seine Kolleg*innen jedoch genau andersherum vorgehen.

Der bekannte Pathologe Dr. Michael Baden stellt im US-amerikanischen TV-Sender Fox mögliche Hypothesen auf. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Herzschrittmacher des Schauspielers.

Aber wieso ist Betsy Arakawa tot?

Als Gene Hackmans Herzschrittmacher am 17. Februar aufgehört habe zu funktionieren, so Baden, könnte er sich gerade im Schuppen aufgehalten haben. Dort habe er dann einen Herzstillstand erlitten und könnte kollabiert sein.

Die Auffindesituation – Hackman lag am Boden, Gehstock und Sonnenbrille neben sich – könnte diese Theorie stützen.

Bleibt die Frage: Wieso ist Betsy Arakawa ebenfalls tot? Die 65-Jährige wurde laut des Durchsuchungsberichts der Polizei im Badezimmer gefunden.

Auf der Anrichte soll ein offenes Fläschchen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gestanden haben, zudem waren Tabletten rund um ihre Leiche verteilt. Die Polizei fand zudem Präparate für eine Regulierung der Schilddrüsenfunktion sowie gegen Bluthochdruck.

Pathologe Baden zufolge könnte Betsy Arakawa den Leichnam Hackmans entdeckt haben und anschliessend ins Badezimmer geeilt sein, um ihm seine Medikamente zu holen. Dabei könnte sie gestürzt sein.

Gene Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Der zweifache Oscar-Preisträger wurde unter anderem mit Filmen wie «French Connection» (1971), «The Conversation» (1974) und «Erbarmungslos» (1992) berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus dem Rampenlicht von Hollywood zurück.

