Dolly Partons Ehemann ist gestorben.

Traurige Nachrichten von Dolly Parton. Wie die Country-Sängerin auf Instagram mitteilt, ist ihr Ehemann Carl Thomas Dean gestorben. Die beiden waren über 60 Jahre ein Paar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carl Thomas Dean, der Ehemann von Dolly Parton, ist im Alter von 82 Jahren in Nashville verstorben.

Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Die beiden waren fast 60 Jahre verheiratet und hielten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Parton würdigte ihren verstorbenen Ehemann in einem emotionalen Instagram-Post und bedankte sich für das Mitgefühl. Mehr anzeigen

Der Ehemann von US-Sängerin Dolly Parton (79) ist am Montag im Alter von 82 Jahre in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet.

Wie ein Sprecher der Sängerin der AP mitteilte, wird Carl Thomas Dean im Beisein seiner engsten Familie beigesetzt.

«Carl und ich haben viele wunderbare Jahre miteinander verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Ich danke euch für eure Gebete und euer Mitgefühl», teilte Parton in einem Instagram-Post mit.

Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Dean wird von Parton und seinen beiden Geschwistern überlebt.

Hinter den Kulissen war Dolly Partons Mann ihr grösster Fan

Parton traf Dean vor einem Waschsalon an dem Tag, als sie mit 18 Jahren nach Nashville zog. «Ich war überrascht und erfreut, dass er mir ins Gesicht schaute, während er mit mir sprach (was für mich eine Seltenheit war)», hatte Parton das Treffen zuvor beschrieben. «Er schien aufrichtig daran interessiert zu sein, herauszufinden, wer ich war und worum es mir ging». Zwei Jahre später, am 30. Mai 1966, heiratete das Paar.

Parton und Dean haben ihre Beziehung jahrzehntelang geheim gehalten. 1984 sagte Parton der AP: «Viele Leute sagen, dass es keinen Carl Dean gibt, dass er nur jemand ist, den ich erfunden habe, um andere Leute von mir fernzuhalten.» Sie scherzte, dass sie gerne mit ihm auf dem Cover eines Magazins posieren würde, «damit die Leute wenigstens wissen, dass ich nicht mit einer Warze oder so verheiratet bin».

Dean war Geschäftsmann und besass ein Asphaltierunternehmen in Nashville. «Er ist eher schüchtern und still», meinte Parton in einem «People»-Interview im Jahr 1977.

2019 erklärte die Sängerin ebenfalls im Gespräch mit «People»: «Er unterstützt mich immer, solange ich nicht versuche, ihn da hineinzuziehen.» Hinter den Kulissen sei er immer ihr grösster Fan gewesen.

