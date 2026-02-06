  1. Privatkunden
Am Set von «The Cleaning Lady» US-Schauspieler Timothy Busfield wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

SDA

6.2.2026 - 23:26

Regisseur und Schauspieler Timothy Busfield vor einer Anhörung im zweiten Bezirksgericht im Bernalillo County Courthouse. 
Regisseur und Schauspieler Timothy Busfield vor einer Anhörung im zweiten Bezirksgericht im Bernalillo County Courthouse. 
Keystone

Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield steht wegen mutmasslichen sexuellen Übergriffen auf zwei minderjährige Schauspieler am Set der Serie «The Cleaning Lady» unter Anklage.

Keystone-SDA

06.02.2026, 23:26

07.02.2026, 08:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gegen Timothy Busfield wurde in New Mexico Anklage wegen Kindesmissbrauchs erhoben.
  • Zwei elfjährige Schauspieler aus der Serie The Cleaning Lady werfen ihm Übergriffe am Set vor.
  • Busfield bestreitet die Vorwürfe und bleibt bis zum Prozess auf freiem Fuss.
Mehr anzeigen

Gegen den US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield liegt nun eine Anklage wegen sexuellem Missbrauchs Minderjähriger vor. Der Bezirksstaatsanwalt von Bernalillo County im US-Bundestaat New Mexico gab die Anklage von «kriminellem sexuellem Kontakt mit einem Kind» in vier Punkten durch eine Grand Jury bekannt.

Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann.

Gegen Busfield lag im Januar ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauchs vor. Der 68-Jährige stellte sich Polizei, zugleich wies er die Vorwürfe aber vehement zurück. Er werde diesen «schrecklichen» Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie «Die besten Jahre» und «The West Wing» bekannte Schauspieler in einer Video-Stellungnahme.

Busfield kam wenig später aus der Untersuchungshaft frei. Nach Entscheid eines Richters kann er bis zum Beginn eines Prozesses auf freiem Fuss bleiben.

Vorwürfe von Minderjährigen

Die Anschuldigungen wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie «The Cleaning Lady» mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt. Nach Angaben der Ermittler sollen die heute elfjährigen Jungen über sexuelle Übergriffe am Set der Fernsehserie berichtet haben.

Busfield ist seit 2013 mit der US-Schauspielerin Melissa Gilbert verheiratet. Sie ist vor allem durch die 70er-Jahre-Serie «Unsere kleine Farm» bekannt.

