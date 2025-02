US-Schauspielerin Blake Lively (l.), US-Schauspieler und -Regisseur Justin Baldoni (M.) und Livelys Ehemann und Schauspieler Ryan Reynolds. (Archivbilder) Bild: Keystone/AP Photo

Seit dem Erscheinen ihres Kinohits «It Ends With Us» ist ein Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively und ihrem Kollegen Justin Baldoni entfacht. Es geht um sexuelle Belästigung und Verleumdung. Die Schauspieler machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe – bei ihren Klagen ist es aber nicht geblieben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein texanischer Krisen-PR-Experte hat Klage gegen US-Schauspielerin Blake Lively eingereicht und wirft ihr Verleumdung vor.

Die Klage steht im Zusammenhang mit dem Streit zwischen den Filmkollegen Blake Lively und Justin Baldoni über Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Verleumdung.

Krisenmanager Jed Wallace und seine Firma Street Relations werfen Lively vor, ihn in den öffentlich ausgetragenen Streit hineingezogen zu haben, und reichten die Sieben-Millionen-Dollar Klage am Dienstag vor einem Bundesgericht in Texas ein Mehr anzeigen

Ein texanischer Krisenkommunikationsspezialist hat Klage gegen US-Schauspielerin Blake Lively eingereicht und wirft ihr Verleumdung vor. Die Klage steht im Zusammenhang mit dem Streit zwischen den Filmkollegen Blake Lively und Justin Baldoni über Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Verleumdung. Krisenmanager Jed Wallace und seine Firma Street Relations werfen Lively vor, ihn in den öffentlich ausgetragenen Streit hineingezogen zu haben, und reichten die Sieben-Millionen-Dollar Klage am Dienstag vor einem Bundesgericht in Texas ein. In den Unterlagen hiess es, Wallace habe nichts mit einer Kampagne zur Schädigung von Livelys Ruf zu tun.

Die Schauspielerin Lively hatte Ende Dezember den Darsteller und Regisseur ihres Films «Nur noch ein einziges Mal», Justin Baldoni, seine Produktionsfirma und andere verklagt. Sie warf ihnen sexuelle Belästigung und versuchte Rufschädigung vor. Lively forderte Schadenersatz in unbekannter Höhe. Baldoni wiederum reichte im Januar Klage gegen Lively und deren Mann, Schauspieler Ryan Reynolds, wegen des Vorwurfs der Verleumdung und Erpressung ein. Er forderte mindestens 400 Millionen Dollar Schadenersatz.

Krisenspezialist Wallace gehört nicht zu den Angeklagten, wurde aber in den Gerichtsunterlagen und einem Bericht der «New York Times» über den Fall genannt. In einer Klage, die vergangene Woche in Texas eingereicht wurde und in der eine Aussage von Wallace gefordert wird, behauptet Lively, dass dieser von Publizisten, die mit Baldoni zusammenarbeiten, benutzt wurde, um «eine digitale Armee im ganzen Land» aufzustellen, um verunglimpfende Inhalte zu verbreiten.

Livelys Anwälte nannten Wallaces Klage eine «durchsichtige Vergeltungsmassnahme». Sie «freuten» sich, dass Wallace endlich aus dem Schatten getreten sei und nun auch er vor einem Bundesgericht zur Rechenschaft gezogen werde, hiess es in einer Mitteilung.

Blake-Lively: florale Looks Glänzender Auftritt: Blake Lively lief an der «It Ends with Us»-Premiere in New York in einem Vintage-Kleid von Versace über den Roten Teppich. Im Kult-Kleid ehrte die Schauspielerin Pop-Prinzessin Britney Spears, die dieselbe Robe im Jahr 2002 trug. Bild: IMAGO/Cover-Images Das bunte Designer-Dress erinnert an einen Blumenstrauss. Livelys Outift fügt sich in eine Reihe an floralen Looks, die sie in den vergangen Tagen trug – wie hier in London während der Promotour für ihren neuen Film. Bild: IMAGO/WENN Damit hat Lively ihre Rolle der Lily Bloom voll und ganz verinnerlicht. Bild: IMAGO/Cover-Images Die Hauptrolle von «It Ends with Us» führt einen Blumenladen. Bild: IMAGO/MediaPunch In New York präsentierte Lively gleich mehrere Looks mit Blumen-Prints. Bild: IMAGO/Cover-Images

Erfolg des Films überschattet

Der New Yorker Richter Lewis J. Liman hat den Prozessbeginn für 9. März 2026 angesetzt und mitgeteilt, dass sich der Prozess wahrscheinlich um beide Klagen von Baldoni und Lively drehen werde.

Der Film «It Ends With Us» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover, in dem es um eine Romanze geht, die in häuslicher Gewalt endete. Der Erfolg des Films wurde von den Turbulenzen bei der Produktion und Vermarktung des Kinohits überschattet.