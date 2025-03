«Meine wunderschöne Cindyana, ich kann nicht glauben, dass du jetzt wirklich von uns gegangen bist»: Schauspielerin Xenia Seeberg (links) trauert um ihre Berufskollegin Cindyana Santangelo. Instagram

Die Schauspielwelt trauert um Cindyana Santangelo, die im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Cindyana Santangelo wurde am 24. März leblos in ihrem Haus in Malibu gefunden und starb im Krankenhaus im Alter von 58 Jahren.

Die Todesursache ist bislang unklar; kosmetische Spritzen wurden am Fundort entdeckt, Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen.

Die Schauspielwelt, darunter Kollegin Xenia Seeberg, trauert um Santangelo, die durch ihre Rolle in «Eine schrecklich nette Familie» bekannt wurde. Mehr anzeigen

Die Nachricht vom Tod der beliebten Schauspielerin Cindyana Santangelo hat die Fernsehwelt erschüttert. Die 58-Jährige, bekannt aus der Serie «Eine schrecklich nette Familie», wurde am 24. März in ihrem Haus in Malibu bewusstlos aufgefunden und verstarb später im Spital. Noch ist unklar, woran sie starb.

Laut Berichten des Magazins «People» wurde nach einem medizinischen Notruf kosmetische Spritzen in ihrer Wohnung entdeckt. Ob diese in Verbindung mit ihrem plötzlichen Tod stehen, ist derzeit unklar. Das Los Angeles County Sheriffs Department hat die Ermittlungen aufgenommen, geht jedoch nicht von einem Fremdverschulden aus.

Eine Mordkommission untersucht den Fall routinemässig, um alle Eventualitäten auszuschliessen.

Freunde und Promis trauern um die Schauspielerin

Die Nachricht von Cindyanas Tod hat bei ihren Fans und Freunden grosse Trauer ausgelöst.

Auf ihrem Instagram-Profil finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Auch die deutsche Schauspielerin Xenia Seeberg drückte ihre Trauer in einem emotionalen Post aus: «Meine wunderschöne Cindyana, ich kann nicht glauben, dass du jetzt wirklich von uns gegangen bist. Wir haben uns gerade in deinem Haus in Malibu gesehen, wir haben über all die wundervollen Zeiten gesprochen, die wir zusammen genossen haben.»

Cindyana Santangelo war nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model tätig. Ihre bekannteste Rolle war die einer Tänzerin in der Serie «Eine schrecklich nette Familie».

Darüber hinaus spielte sie in Filmen wie «Hollywood Homicide» an der Seite von Harrison Ford und Josh Hartnett. Auch in Serien wie «CSI: Miami» und «Emergency Room» hatte sie Gastauftritte.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.*

