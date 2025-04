Die amerikanische Talklegende Jay Leno ist seit 1980 mit seiner Frau Marvis verheiratet. Getty Images/Amy Sussman

Seit 1980 ist der amerikanische Talkmaster Jay Leno mit Mavis Leno verheiratet – und lebt das Eheversprechen. Liebevoll kümmert er sich um seine demenzkranke Frau.

Jay Leno, die US-Talk-Legende mit dem markanten Kinn, steht seit 1980 treu an der Seite seiner Ehefrau Mavis. Im fünften Ehejahrzehnten zeigt er eindrucksvoll, was die Worte «in guten wie in schlechten Zeiten» bedeuten: Seine Frau leidet an Demenz, und er kümmert sich mit Hingabe um sie.

In der US-Sendung «In Depth with Graham Bensinger» berichtet der frühere Late-Night-Moderator über das Eheleben seit der Diagnose: «Es ist im Grunde das, was wir vorher gemacht haben, nur dass ich sie jetzt füttern und all diese Dinge tun muss. Aber ich kümmere mich gern um sie.»

Um durch die harten Zeiten zu kommen, brauche es auch Humor. So gehe er mit seiner Frau Erinnerungen auf Karteikarten durch – oft mit einem Schmunzeln: «Das macht auch ein bisschen Spass», gesteht er.

Leno: «Ich kümmere mich gern um sie»

Anfang vergangenen Jahres übernahm Jay Leno die Vormundschaft für seine Ehefrau. «Es ist nicht so, dass ich es geniesse», gibt er zu. Doch: «Ich finde, das macht eine Ehe wirklich aus. Und die Liebe. Das muss man einfach tun.»

Dabei hat der Oldtimer-Liebhaber selbst schwere Zeiten hinter sich: 2022 erlitt er einen schweren Unfall, als in seiner Garage ein Benzinfeuer ausbrach. Im November desselben Jahres folgte ein weiterer Unfall, bei dem er erneut Verletzungen erlitt.

Doch das Paar hält fest zusammen – bereits seit den 1970er-Jahren sind sie unzertrennlich. Und Jay Leno hat klare Vorstellungen über das Erfolgsgeheimnis einer glücklichen Ehe: «Nicht fremdzugehen ist ein riesiger Schlüssel.» Zudem betont er weise: «Heirate dein Gewissen. Sei für sie da, wenn sie dich am meisten braucht!»

