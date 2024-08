US-Talkmaster Jimmy Fallon hat sich in Bayern verirrt. Fan Leon erkannte ihn und rettete Fallon. Imago

Ohne Plan, ohne Karte und mit fast leerem Handy-Akku irrt «Tonight Show»-Moderator Jimmy Fallon in Bayern kopflos durch die Gegend – bis er erkannt wird. Fallon hat zuvor ein Adele-Konzert in München besucht.

dpa/che SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Talkmaster Jimmy Fallon hat auf Tiktok seine Erlebnisse in Bayern geteilt, darunter seine erfolglosen Versuche, per Anhalter weiterzukommen.

Schliesslich traf er in einer Autowerkstatt auf zwei junge Männer, die ihm halfen; einer von ihnen kannte Fallon und organisierte eine Mitfahrgelegenheit mit seiner Mutter.

Fallon war begeistert von der Freundlichkeit der Menschen und lud seinen Helfer und dessen Mutter in die USA ein, um seine Show in New York zu besuchen. Mehr anzeigen

Er habe Felder durchquert und dabei Angst vor Schlangen gehabt und vergeblich versucht, auf der Autobahn per Anhalter weiterzukommen: Die Autos seien nicht einmal langsamer gefahren, geschweige denn hätten sie angehalten, erzählt er auf Tiktok.

Schliesslich sei er in einer Autowerkstatt auf zwei junge Männer getroffen, einer der beiden habe ihn erkannt und sich bereiterklärt, ihn zu fahren – wobei dann dessen Mutter die Fahrt übernommen habe, da der Mann gar keinen Führerschein gehabt habe. Die Menschen hier seien wirklich sehr nett: «Ich bin verliebt in Bayern», sagte Fallon.

Auch sein Retter zeigte sich begeistert von dem Treffen mit dem US-Star. «Er ist genau so, wie man ihn aus seinen Shows kennt. Total sympathisch», sagte der 22-jährige Leon Ewerdwalbesloh im Interview des Radiosenders Antenne Bayern.

Fallon war demnach vor allem von dem alten Golf-Cabrio seiner Mutter begeistert, der noch über einen Kassettenrekorder verfügt.

Auf Instagram veröffentlichte der Talkmaster ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die drei über eine Landstrasse fahren und den Song «Killer Queen» der Band Queen mitsingen. «Das ist irgendwie surreal, aber total witzig und cool», sagte Ewerdwalbesloh. Am Ende lud Fallon ihn und seine Mutter sogar in die USA ein. Er habe gesagt: «Wenn ihr mal in New York seid, ruft mich bitte an und kommt in meine Show.»

