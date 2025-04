Uschi Glas spricht über den Fremdgeh-Skandal ihres Ex

«Die gescheiterte Ehe hat mir sehr zugesetzt. Das wünsche ich niemandem»: Uschi Glas. Bild: Sven Hoppe/dpa

Uschi Glas gibt in einem Interview Einblick in ihr Seelenleben und spricht über die Trennung von ihrem ersten Mann. Was der Schauspielerin besonders zu schaffen machte, war die Schadenfreude ihrer Mitmenschen.

«Die gescheiterte Ehe hat mir sehr zugesetzt. Das wünsche ich niemandem.» Schauspielerin Uschi Glas liess sich 2003 von ihrem ersten Ehemann Bernd Tewaag scheiden.

Nun blickt die 81-Jährige, die seit fast zwanzig Jahren mit Dieter Hermann verheiratet ist, in einem Interview mit ORF auf die schwierige Zeit zurück.

Der Trennung nach 22 Ehejahren von ihrem ersten Mann ging die sogenannte «Würschtl-Affäre» mit einer 27 Jahren jüngeren Verkäuferin voraus.

Uschi Glas: «Du musst irgendwann wieder aufstehen»

Was Uschi Glas in der Zeit vor der Trennung besonders zu schaffen machte, war die Schadenfreude ihre Mitmenschen: «Die Leute gaffen dich richtig an.»

Und weiter: «Dann musst du halt irgendwann wieder aufstehen. Den Tiefschlag, den kann man nicht wegtun, der ist so.» Irgendwann müsse man sich jedoch sagen: «Jetzt ist genug, jetzt ist die Trauerzeit vorbei.»

Kurz danach zog die Schauspielerin einen Schlussstrich und trennte sich von Bernd Tewaag, dem Vater ihrer drei Kinder. «Wer mich betrügt, ist unten durch», sagte Glas damals in einem Interview.

Viele Jahre dachte sie danach, dass sie keinen neuen Lieblingsmenschen mehr finden würde. Doch es kam anders.

Anfang 2004 lernte Uschi Glas Dieter Hermann bei einem Golfturnier kennen. Im darauffolgenden Jahr gab sich das Paar am 22. Oktober 2005 das Jawort.

