  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mega-Hochzeit mit Taylor Swift Vater von Travis Kelce verrät Verlobungs-Details

dpa

27.8.2025 - 06:25

Nach zwei Jahren als Paar sind die beiden Stars nun miteinander verlobt. (Archivbild)
Nach zwei Jahren als Paar sind die beiden Stars nun miteinander verlobt. (Archivbild)
Bild: Keystone

Wo haben sich Travis Kelce und Taylor Swift verlobt? Wann hielt der Sportler um die Hand des Popstars an? Der Vater des NFL‑Spielers plaudert nun einige Details aus.

DPA

27.08.2025, 06:25

27.08.2025, 06:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Sängerin Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce sind verlobt.
  • Dies teilte das Promi-Paar in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram mit.
  • Der Vater des NFL‑Spielers plaudert nun einige Details aus.
Mehr anzeigen

Es war ein Garten in der Stadt Lee's Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo NFL‑Spieler Travis Kelce (35) um die Hand von Pop‑Superstar Taylor Swift (35) anhielt. Das ist eines der Details, die der Vater des Football-Profis, Ed Kelce, über den Heiratsantrag seines Sohnes in einem TV-Interview ausplauderte. Wenige Stunden zuvor hatte das Paar in einem gemeinsamen Instagram‑Post die Fans eingeweiht: «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.» Auf einer Reihe von Fotos sind Swift und Kelce in einer blumenreichen Gartenanlage zu sehen. 

Im Interview mit dem US-Sender «News 5 Cleveland» erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine grössere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.

Eltern wurden gleich danach eingeweiht

Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der «wunderschönen» Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce. Die beiden seien völlig verrückt nacheinander und es sei «grossartig», sie zusammen zu sehen. Über einen möglichen Hochzeitstermin äusserte sich der Vater allerdings nicht. 

Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023 und wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe, etwa bei Konzerten von Swifts «Eras Tour» oder bei Spielen der Nordamerikanischen Footballliga NFL. Für beide wird es die erste Ehe sein.

Travis Kelce: «Ich und Taylor sind glücklich»

Travis Kelce: «Ich und Taylor sind glücklich»

New York, 16.01.2025 FOOTBALLSTAR IM LIEBESGLÜCK Travis Kelce schwärmt von seiner Freundin, Superstar Taylor Swift «Ich und Taylor sind glücklich», sagt er in der «Stephen A. Smith Show» UNTERSTÜTZUNG IM STADION UND AUSSERHALB Taylor gebe ihm nicht nur «diesen Komfort abseits des Spielfelds», sondern auch im Stadion Kelce selbst war bei einem Konzert von Swifts «Eras Tour» mit auf der Bühne – so habe er seine Freundin unterstützen wollen EIN PAAR SEIT RUND EINEINHALB JAHREN Ihre Liebe hatten Swift und Kelce im Sommer 2023 offiziell gemacht

27.08.2025

Meistgelesen

Wie Kiews Kampagne gegen die russische Energiewirtschaft Putin ins Schwitzen bringt
Lebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten
Baum gefällt – zehn Jahre später muss Frau 128'000 Franken Strafe zahlen
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington +++ Frist für neue US-Zölle gegen Indien abgelaufen
Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht

Mehr zum Thema

Mega-Hochzeit steht an. Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Mega-Hochzeit steht anTaylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Im Podcast von Freund Travis Kelce. Neues Album von Taylor Swift erscheint am 3. Oktober – US-Popstar enthüllt Cover

Im Podcast von Freund Travis KelceNeues Album von Taylor Swift erscheint am 3. Oktober – US-Popstar enthüllt Cover

Chiefs mit der Chance auf Historisches. Travis Kelce schmust nach Super-Bowl-Einzug mit Taylor Swift

Chiefs mit der Chance auf HistorischesTravis Kelce schmust nach Super-Bowl-Einzug mit Taylor Swift