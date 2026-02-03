Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angeklagt in 38 Punkten Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus

Carlotta Henggeler

3.2.2026

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus
Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Bild: Sølve Sundsbø/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Bild: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus
Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Bild: Sølve Sundsbø/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Bild: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Marius Borg Høiby, ältester Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, steht ab dem 3. Februar in Oslo vor Gericht. In insgesamt 38 Punkten ist der 29-Jährige angeklagt – darunter wegen schwerer Sexualdelikte, Gewalt in Beziehungen und Drogenbesitz.

,

DPA, Carlotta Henggeler

03.02.2026, 15:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marius Borg Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, steht diese Woche in Norwegen vor Gericht.
  • Dem 29-Jährigen werden unter anderem Vergewaltigung, Gewalt in Beziehungen, Körperverletzung und Drogenbesitz vorgeworfen.
  • Der Prozess läuft bis Mitte März, das Medieninteresse ist gross. Im Fall einer Verurteilung drohen Høiby mehrere Jahre Haft. Während das Königshaus öffentlich Distanz wahrt, drückt es aber Mitgefühl für Betroffene aus.
  • Høiby ist kein Mitglied des norwegischen Königshauses, nahm nie offizielle Aufgaben wahr.
Mehr anzeigen

Was für eine pechschwarze Zeit für das norwegische Königshaus: Ende 2025 wurde bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen muss.

Gleichzeitig steht ihr ältester Sohn Marius ab morgen, dem 3. Februar, in 38 Anklagepunkten vor Gericht.

Warum steht Marius Borg Høiby genau vor Gericht? Und was könnte ihm blühen? Hier die Übersicht zum Prozessauftakt. 

Wer ist Marius Borg Høiby überhaupt?

Høiby (29) ist der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52). Er stammt aus einer früheren – laut norwegischen Medien flüchtigen – Beziehung der Kronprinzessin mit Morton Borg. Morton Borg arbeitet als Freelancer im Bereich Medien und Werbung.

Borg war früher in seiner Heimat Norwegen und Dänemark tätig und arbeitete als Kreativ- und Kommunikationsberater. Öffentlich tritt er nur selten auf und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Mette-Marit zog ihren Sohn allein auf, bis sie den norwegischen Thronfolger Haakon (52) traf. «Lille Marius» wurde der Junge mit den hellblonden Haaren bei der Hochzeit der beiden liebevoll genannt.

Danach wuchs Marius bei dem Paar auf – mit seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20).

Krise im norwegischen Königshaus. Schwere Prüfung für die Beziehung zwischen Mette-Marit und Haakon

Krise im norwegischen KönigshausSchwere Prüfung für die Beziehung zwischen Mette-Marit und Haakon

Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein Mitglied des norwegischen Königshauses und somit auch kein Prinz. Er nimmt deshalb auch keine offiziellen Aufgaben wahr.

2017 begann er ein BWL-Studium in den USA, brach es aber gleich wieder ab. Später war er unter anderem Praktikant bei einem Modedesigner, arbeitete als Verkäufer in einem Unternehmen, das eine Party-App entwickelt hat, und als Motorradmechaniker.

Warum steht er vor Gericht?

Die Liste der Vorwürfe ist lang – und heftig. Der Sohn der Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt – unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Verstössen gegen Besuchsverbote.

Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden – seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilo Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.

Im Laufe der Ermittlungen wurde der Norweger mehrmals festgenommen und kam zwischenzeitlich sogar in Untersuchungshaft, nachdem neue Vorwürfe zu mehreren mutmasslichen Sexualdelikten bekanntgeworden waren. Im Sommer 2025 wurde schliesslich Anklage gegen ihn erhoben.

Wie steht Høiby zu den Vorwürfen?

Schon im Sommer 2024 gab Høiby zu, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen.

Andere Vorwürfe – vor allem die Sexualdelikte – hat Høiby vehement bestritten.

Die Ermittler sind dennoch sicher, dass er sich gleich eine ganze Reihe an Straftaten zuschulden hat kommen lassen, darunter mehrere Sexualstraftaten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen.

Wie wird der Prozess ablaufen? Und was droht Høiby?

Der Prozess soll bis Mitte März andauern. Nach dem Verlesen der Anklageschrift und den Plädoyers am ersten Tag soll Høiby am zweiten Prozesstag zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen. Ausserdem kommen mehrere mutmassliche Opfer und Zeuginnen zu Wort, darunter Ex-Freundinnen des Angeklagten.

Es herrschen strenge Vorgaben für die Berichterstattung über die Frauen. Zahlreiche der Aussagen finden hinter verschlossenen Türen statt. Das Medieninteresse ist immens.

Im Falle einer Verurteilung droht Høiby eine Haftstrafe. Allein die vorgeworfenen Sexualdelikte könnten nach norwegischem Recht mehrere Jahre Gefängnis nach sich ziehen.

Wie hat das Königshaus auf die Vorwürfe gegen Høiby reagiert?

Erst Ende 2024 äusserte sich Kronprinzessin Mette-Marit öffentlich zu den Vorwürfen gegen ihren Sohn – eine Tatsache, die für viel Empörung sorgte. Dem norwegischen Fernsehen sagte sie, die Ermittlungen hätten die Familie belastet: «Es war wirklich, wirklich hart für uns.» Norwegens König Harald V. und das Kronprinzenpaar sprachen allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus.

«Wirklich hart für uns». Jetzt spricht Kronprinzessin Mette-Marit über Probleme ihres Sohnes

«Wirklich hart für uns»Jetzt spricht Kronprinzessin Mette-Marit über Probleme ihres Sohnes

Erst kürzlich sagte Kronprinz Haakon, Høiby sei zwar kein Mitglied des Königshauses, aber «ein wichtiger Teil unserer Familie».

Den Prozess will das Kronprinzenpaar zwar mitverfolgen. Dem Gericht bleiben die beiden aber fern. Mette-Marit, sagte Haakon, habe eine private Reise geplant, sein eigener Terminkalender sei voll. Auch kommentieren will der Kronprinz die Verhandlung gegen seinen Stiefsohn nicht.

Wie denken die Norweger*innen über den Fall?

Der Skandal um das Enfant terrible der Königsfamilie ist seit eineinhalb Jahren Gesprächsthema im Land.

Viele Norweger*innen schütteln mit dem Kopf und fragen sich, wie jemand, der so privilegiert aufgewachsen ist, so tief fallen kann. Auch Mette-Marit stand zunächst unter Beschuss.

Doch viele empfinden auch Mitleid mit der schwer kranken Kronprinzessin und dem Königshaus, dem die Mehrheit der Norweger sehr treu ist. In Umfragen steht die Monarchie inzwischen wieder stark da.

Mehr Videos aus dem Ressort

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benötigt eine Lungentransplantation. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit verschlimmert.

19.12.2025

Mehr zum Thema

«Was mich am meisten ärgert …». Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

«Was mich am meisten ärgert …»Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

Seltenes Interview. Kronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Seltenes InterviewKronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Norwegen. «Peinlich»: Kronprinzessin Mette-Marit in neuen Epstein-Akten

Norwegen«Peinlich»: Kronprinzessin Mette-Marit in neuen Epstein-Akten

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren
Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Lindsey Vonn gibt Olympia-Traum trotz Kreuzbandriss nicht auf