Düsteres Familiengeheimnis zerstört Liebe von Erzherzog nach wenigen Monaten

Sie heirateten im Oktober 2023 mit viel Pomp – im Dezember war alles vorbei. Die Scheidung von Erzherzog Alexander und Natacha Roumiantzoff wirft Fragen auf. Möglicherweise ist ein düsteres Geheimnis der Grund.

Erzherzog Alexander von Österreich und Natacha Roumiantzoff trennten sich zwei Monaten.

Die Scheidung wurde bereits eingereicht – ein dunkles Familiengeheimnis könnte der Auslöser sein.

Die Hochzeit im Oktober 2023 wurde international beachtet, das plötzliche Ende überrascht umso mehr. Mehr anzeigen

Was mit einer royalen Traumhochzeit begann, endete nur wenige Monate später abrupt: Die Ehe zwischen Erzherzog Alexander von Österreich und der russischstämmigen Adligen Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch ist bereits Geschichte. Nach der prachtvollen Zeremonie im Oktober 2023 trennte sich das Paar im Dezember – inzwischen wurde die Scheidung eingereicht.

Hinter dem schnellen Liebes-Aus soll mehr stecken als nur persönliche Differenzen. Wie aus dem Umfeld der Familie durchgesickert ist, könnte ein bisher unbekanntes dunkles Familiengeheimnis den Bruch ausgelöst haben. Details sind bislang nicht öffentlich bekannt, doch offenbar war die Enthüllung für die junge Ehe nicht verkraftbar.

Hochzeit verwandelte sich in Albtraum

Die Verbindung zwischen dem österreichischen Hochadel und einer Nachfahrin alter russischer Aristokratie hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Die Hochzeit wurde von monarchistischen Kreisen gefeiert und sorgte international für Schlagzeilen. Umso überraschender kommt nun das jähe Ende – kaum zwei Monate nach dem Ja-Wort.

In den Kreisen des europäischen Hochadels wird spekuliert, warum die Verbindung des Paares so schnell zerbrach. Die vermeintliche Traumhochzeit verwandelte sich in einen Albtraum, wie das Magazin «Bunte» berichtet.

Die Verlobung des Paares wurde im Mai 2023 bekannt gegeben, gefolgt von einer prachtvollen Zeremonie in der katholischen Kirche Saint Pierre in Beloeil, Belgien. In der Hochzeitsankündigung, die in der französischen Tageszeitung «Le Figaro» erschien, wurde Natacha als Gräfin bezeichnet. Doch das Adelsgeschlecht der Roumiantzoff-Pachkevitch existiert offenbar nicht.

Erschwindelter Adelstitel?

Natacha ist die Tochter von Nicolas Pierre Roumiantzoff-Pachkevitch, dessen Vater 1906 in Russland geboren wurde und 1917 nach Frankreich floh. Bei seiner Einbürgerung 1939 trug er keinen Grafentitel. Erst später, während seiner Militärkarriere, trat er als Adeliger auf und führte seinen Titel auf eine angebliche Abstammung vom russischen Grafengeschlecht der Rumjanzew zurück, das seit 1838 ausgestorben ist. Nicolas und seine Tochter Natacha führten diese Tradition fort und nannten sich Graf und Gräfin.

Der Skandal um den falschen Adelstitel sorgte für Aufsehen, da Alexander aus einer der bedeutendsten royalen Familien Europas stammt. Er ist das jüngste Kind von Carl Christian Habsburg-Lothringen und Prinzessin Marie-Astrid von Luxemburg. Sein Vater ist ein Enkel von Kaiser Karl I., dem letzten Kaiser von Österreich und König von Ungarn.

