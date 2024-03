Carmen und Robert Geiss haben in Thailand bei einem Schweizer Arzt eine Verjüngungskur mit Stammzellen gemacht und provozieren damit einen Shitstorm bei ihren Followern. Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images

Nicht immer stösst der ausschweifende Lebensstil der Geissens bei ihren Followern auf Gegenliebe. Besonders eine Aktion von Carmen und Robert Geiss erntet jetzt scharfe Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carmen und Robert («Robäärt») Geiss haben sich in Thailand einer Verjüngungskur durch Stammzellen unterzogen.

Die Klinik in Bangkok gehört einem Schweizer.

Nun erntet die Millionärs-Familie für die Kur einen Shitstorm auf Instagram. «Hirnzellen wären sinnvoller», kommentiert etwa ein User. Mehr anzeigen

Für immer jung – ein Traum vieler Menschen. Wer das entsprechende Kleingeld hat, kann sich diesen sogar ein Stück weit erfüllen, und an Geld mangelt es Carmen (58) und Robert Geiss (60) nun wahrlich nicht.

Das Unternehmer-Paar hat sich daher jetzt in Thailand einer Verjüngungskur unterzogen – doch das kommt nicht überall gut an.

Auf Instagram teilen die Reality-Stars («Diese Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie») einen Clip ihres neusten Abenteuers. Darin sind die beiden zu sehen, wie sie mit Sauerstoffmasken im Gesicht am Tropf liegen. «Meine Stammzellen tropfen hier gerade rein», ist Robert zu hören, wenn auch schlecht. «Du kriegst Stammzellen, und ich bekomm’ Verjüngung!», ergänzt seine Frau. Die Entscheidung dafür hätten sie sich reiflich überlegt, versichert sie im dazugehörigen Text zum Video.

Sie hätten nach «detaillierter Beratung unsere erste Anti-Aging-Kur, Robert hat sogar Stammzellen bekommen, da wir gern unser biologisches Zell-Alter verjüngen möchten».

Carmen Geiss fragt die Fans – und erntet einen Shitstorm

Das sei in ihrem Alter eine gute Entscheidung, fügt Carmen Geiss hinzu. Sie scherzt: «Damit ich demnächst für Instagram keinen Filter mehr brauche.» Aus diesem Grund weilen sie jetzt in Thailand. «Deswegen sind wir nach Bangkok geflogen zu unserem Schweizer Spezialisten und Forscher Dr. Roland Neff in seiner Miracle Klinik. Wie denkt ihr darüber? Findet ihr unsere Entscheidung gut?»

Die Frage hätte sie wohl lieber nicht stellen sollen, denn während die Meinungen über viele der Aktionen der Glamour-Familie für gewöhnlich geteilt sind, weht ihnen hier ein scharfer Wind entgegen.

Nicht wenige Follower erinnern sie daran, dass Altern ein natürlicher Prozess ist, der sich letztlich nicht aufhalten lässt. «Stammzellen sollten nur die bekommen, die es auch dringend brauchen!», schreibt eine Nutzerin. So kommen sie zum Beispiel bei Leukämie-Patient*innen zum Einsatz. «Altern in Würde und mit Respekt geht wohl nicht, wenn man nicht weiss, wohin mit seinem Geld …», merkt eine andere an.

Ein anderer Follower kommentiert sarkastisch: «Hirnzellen wären sinnvoller.»

Nur vereinzelt melden sich Fans zu Wort, die der Ansicht sind, dass die beiden mit ihrem Geld machen können, was sie wollen – das werden Carmen und Robert Geiss vermutlich weiterhin tun.

Mehr Videos aus dem Ressort

Davina Geiss: «In diesem Auto hätte ich sterben können» In ihrer Instagram-Story teilt Davina Geiss, die Tochter der TV-Millionäre Carmen und Robert Geiss, Bilder eines völlig ausgebrannten Porsche. «Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin», schreibt sie dazu. 26.01.2023

Covermedia/che