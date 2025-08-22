Riskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl

Sieht sich mit Vorwürfen betreffend eines Verkehrsdelikts konfrontiert: Renzo Blumenthal. IMAGO/Bildagentur Monn

Der ehemalige Mister Schweiz, Renzo Blumenthal, steht im Mittelpunkt eines Verkehrsdelikts. Ihm wird vorgeworfen, auf der Autobahn riskant gefahren zu sein und den Mittelfinger gezeigt zu haben.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal soll laut Strafbefehl auf der A13 gefährlich überholt und eine beleidigende Geste gezeigt haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse.

Blumenthal bestreitet die Vorwürfe und legte Einspruch ein. Mehr anzeigen

Bergbauer und Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal sieht sich mit einem Strafbefehl konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wirft ihm vor, auf der Autobahn A13 riskant überholt und eine beleidigende Geste gezeigt zu haben, wie «Blick» berichtet.

Der Vorfall ereignete sich demnach am 21. Mai 2025, als ein Autofahrer aus dem Thurgau auf der Überholspur unterwegs war und von einem Renault rechts überholt wurde. Der Renault, gesteuert von Blumenthal, soll dann abrupt auf die Überholspur zurückgewechselt sein, was den anderen Fahrer zu einer Vollbremsung zwang.

Der Strafbefehl beschreibt gemäss «Blick» weiter, dass Blumenthal dem anderen Fahrer über den Rückspiegel den Mittelfinger gezeigt habe, bevor er ein weiteres Fahrzeug rechts überholte. Der betroffene Fahrer stellte daraufhin einen Strafantrag, was zur Ausstellung des Strafbefehls führte.

Blumenthal, der einst als Markenbotschafter für Renault tätig war, bestreitet die Vorwürfe und hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

Geldstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe von 1500 Franken und eine zusätzliche Busse von 700 Franken plus Gebühren von 400 Franken. Trotz seiner Vorstrafen, darunter eine Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung im Jahr 2021, wurde ihm der bedingte Strafvollzug erneut gewährt, da die letzte Verurteilung mehr als vier Jahre zurückliegt.

Blumenthal beteuert seine Unschuld und gibt an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er vermutet, dass der Anzeigeerstatter ihn absichtlich in Schwierigkeiten bringen wollte. Der Fall könnte vor dem Kreisgericht Rheintal in Altstätten SG verhandelt werden, da Blumenthal Einspruch eingelegt hat. Bis dahin gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

