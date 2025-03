Ex-Kinderstar Macaulay Culkin mit Hollywood-Stern geehrt

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin («Kevin – Allein zu Haus») ist in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt worden Der Schauspieler enthüllte am Freitag den 2765. Stern auf dem berühmten Walk of Fame.

02.12.2023