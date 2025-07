Verona Pooth und Diego Pooth. Getty Images

Diego Pooth holte sich 2025 bei «Let's Dance» den Sieg. Kein Wunder, dass Mama Verona Pooth vor Stolz fast platzte. Im Podcast von Barbara Schöneberger verriet sie nun, wieso sich Diego für die Teilnahme entschied.

Teleschau Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verona Pooths Sohn Diego gewann die 18. Staffel von «Let's Dance».

Trotz harter Arbeit und Knieverletzung holte er den Sieg.

Verona ist stolz, dass er seinen eigenen Weg geht. Mehr anzeigen

Sie ist die deutsche Werbe-Ikone schlechthin. Seit mehreren Jahrzehnten steht Verona Pooth vor der Kamera - Anfang des Jahres sorgte jedoch ein anderer Pooth für Schlagzeilen: Sohn Diego gewann mit nur 21 Jahren die 18. Staffel von «Let's Dance» und wurde zum überraschenden Favoriten und absoluten Publikumsliebling.

Auch als Verona Pooth in Barbara Schönebergers Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» zu Gast ist, wird der Überraschungs-Sieg von Diego thematisiert. «Bist du noch Verona Pooth oder bist du jetzt ‹die Mutter von Diego Pooth›?», hakt Barbara Schöneberger belustigt bei ihrem Gast nach.

«Dritter Platz ist okay, am besten Fünfter»

Pooth erklärt, ihr Sohn habe das fantastisch gemacht. Die Entscheidung, an der RTL-Show teilzunehmen, habe er jedoch allein getroffen. Sie sei damals schon sicher gewesen: «Er ist klug genug, er wird schnell verstehen, ob er das lernen kann, oder nicht». Nach einer ersten Probestunde habe er sich dann entschieden, die Herausforderung anzunehmen.

Diego, der bereits erfolgreicher Golfer ist, habe besonders der sportliche Aspekt am Tanzen gereizt, ist sich die 57-Jährige sicher. Verona betont: «Ich freue mich, dass er jetzt seinen Weg geht und seine eigenen Sachen macht - ganz anders als ich.»

Einen kleinen Tipp habe sie ihm vorab dennoch mitgegeben: «Bloss nicht in der ersten Runde rausfliegen! Dritter Platz ist okay, am besten Fünfter.» Den Ratschlag erklärt Pooth folgendermassen: «Dann hast du alles gegeben, aber keiner erwartet, dass du ein Tänzer bist.»

Verona Pooth spricht über Diegos Teilnahme bei «Let's Dance»

Das Ziel hat der 21-Jährige deutlich übertroffen. Er wurde weder Dritter noch Fünfter, sondern holte sich gleich den ersten Platz. Auch Mama Verona gesteht, dass Diegos Tanztalent sie ziemlich überrascht habe: «Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich gesehen habe, wie der getanzt hat», gesteht sie im Gespräch mit Schöneberger.

Hinter dem grossen Erfolg ihres Sohnes stecke neben Talent aber auch jede Menge harte Arbeit, wie Verona erklärt: «Der hat schon zehn bis zwölf Stunden am Tag trainiert.» Das hatte auch körperliche Folgen für ihren Spross: «Sein Knie war ziemlich kaputt am Ende», erzählt sie.

Heftiger Knorpelschaden

Demnach erlitt Diego einen «richtig heftigen» Knorpelschaden am Knie. Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Jury vor Ort davon nichts mitbekamen, lag an Diego selbst. Seine Mutter weiss: «Er wollte es auf keinen Fall thematisieren.»

Sie erklärt, ihr Sohn habe seine Verletzung bewusst nicht angesprochen, weil er keine «Mitleidspunkte» von der Jury erhalten wollte. Sorgen habe sie sich dennoch gemacht: «Wenn man ganz genau hinschaut, hat man es manchmal auch gesehen, als er die Treppe hochgestiegen ist.»

Am Ende schaffte er es sogar trotz verletzen Knies an die Spitze und holte sich den Titel «Dancing Star 2025». «Er hat sich auch selbst überrascht, er ist voll über sich hinausgewachsen», verkündet Verona Pooth stolz.